La Coalición Cívica se sube de lleno al proyecto de Rodríguez Larreta Presidente mientras apuesta a sumar legisladores propios en la Cámara de Diputados

La Coalición Cívica se había trazado un plan para el armado de las listas de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias cuya carta más fuerte para negociar era la postulación a presidenta de Elisa “Lilita” Carrió.

Se especuló desde un primer momento que su candidatura no era más que parte de la negociación. A sabiendas que no podría alcanzar a los “tanques” de Juntos por el Cambio -por estructura, dinero, posicionamiento, etc-, la posibilidad de que Lilita se quedara con una parte de los votos que podrían definir la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich generaba la suficiente molestia como para que la socia fundadora de Cambiemos no sólo pida, sino que también exija espacios en las listas de legisladores.

Así, mientras otros aspiracionales, como Gerardo Morales o Miguel Angel Pichetto, iban anunciando que retiraban sus precandidaturas a la presidencia, Lilita aseguraba que presentaría su fórmula.

El mismo sábado de cierre de listas al medio día, el radical Facundo Manes también retiró su postulación y sólo quedaba la ex diputada “entorpeciendo” el mano a mano de Bullrich contra Larreta. El precio de sus votos subía y con eso sus lugares en las listas.

Desde Uspallata, la sede del gobierno porteño, hacían trascender que Carrió tomaría el camino de Manes pero que se comprometería mucho más con la lista de Larreta. En ese ir y venir de información, le confirmaron a Infobae que el compromiso de la ex diputada no era sólo de palabra: iba a ser la candidata nacional de esa lista para el Parlasur. Su foto estaría junto a la de Larreta y Morales.

Pero tenían esa carta para negociar y recién lo anunció a las 23.59 del sábado 24 de junio. Apenas se cerraba el horario para anotar a los candidatos. Más tarde incluso que cualquier anuncio del PJ, con todos los inconvenientes que tuvo.

La Coalición Cívica se volcó de lleno al espacio de Rodríguez Larreta. La imagen de una Carrió sonriente se verá en la boleta que lleve el próximo 13 de agosto en las PASO a Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales como candidatos a presidentes.

En algunos distritos hasta se igualará la cantidad de “fotos” de la Coalición Cívica con las del PRO, como será el caso de la boleta de la Ciudad de Buenos Aires que tendrá a Larreta y Jorge Macri -candidato a Jefe de Gobierno porteño- y a Carrió y a Maximiliano Ferraro -primer diputado nacional-.

La estrategia de la CC-Ari pareciera ser bastante simple. Estiró hasta el final el anuncio en busca de mejores lugares en las listas ya que en esta elección se termina el mandato del 60% del bloque en Diputados y la fuerza busca, por lo menos, mantener 10 diputados a partir de diciembre de este año.

Desde un primer momento Carrió busca ampliar su poder en el Congreso de la Nación. El bloque de la CC-Ari suele funcionar como contrapeso de los sectores más conservadores de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja, pero siempre lo hace desde una minoría frente a la UCR, el PRO y Evolución.

La CC-Ari busca, para el período que comienza el 10 de diciembre, cuando según los primeros análisis el debate político se dará en el Congreso de la Nación con varios paquetes de reformas de leyes, sumar músculo parlamentario para terciar en las decisiones del interbloque.

En el caso de la lista de Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, la CC-Ari se quedó con el primer puesto. Maximiliano Ferraro, presidente de la CC-Ari. Aunque no se sabe el resto de los espacios asignados en el total de las listas, se supone que el sector de Carrió logró sumar más lugares con posibilidades ciertas teniendo en cuenta que el 10 de diciembre termina el mandato de dos diputados por la Ciudad -el propio Ferraro y Mariana Zuvic-.

Foto de archivo. El presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Massa, presenta su renuncia antes de jurar como nuevo ministro de Economía, en Buenos Aires, Argentina. Ago 2, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

Algo similar sucede en la lista de este sector de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires donde se aseguró dos de los 6 primeros puestos con Mariana Stilman, Maricel Etchecoin y Mónica Frade, la primera y la tercerca legisladoras buscan renovar su banca, en la lista que lleva a Diego Santilli como candidato a Gobernador .

Esos lugares son importantes para lo que luego será el armado final de las listas de Juntos por el Cambio post PASO, ya que las tres “lilitas” tienen muchas posibilidades de ingresar en una provincia que elige 35 diputados.

Con este armado lo más probable es que “empate” la cantidad de legisladores que tiene que renovar entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y existe la posibilidad de que sume. Pero también busca renovar una banca proveniente de Catamarca y otra de Córdoba; y sumar legisladores de distritos en los que hasta ahora no cuenta presencia parlamentaria.

Por el lado de Catamarca, el diputado de la CC Ari Ruben Manzi cuyo mandato vence el 10 de diciembre se presentó como pre candidato a gobernador. Con el apoyo de Carrió y de Rodriguez Larreta vas a competir en una interna. En el caso de los legisladores en la provincia se eligen dos diputados nacionales y como la lista la encabeza un dirigente del PRO, las chances de que la CC logre renovar son muy bajas.

En el caso de Córdoba, en donde la Coalición tiene una banca para renovar -la diputada Leonor Martinez Villada culmina su mandato el 10 de diciembre- y la provincia tiene que renovar 9 diputados nacionales. En este caso, del resultado los “lilitos” apuestan a mantener su lugar y poder “colar” un representante propio en la Cámara de Diputados.

Carrió ahora juega fuerte. Todo lo que se refiere a la Coalición Cívica quedó del lado de Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio. Hasta ella que buscó mantenerse prescindible y que renunció a su banca en el Congreso, vuelve a participar de una elección y lo hace con una candidatura nacional, aportando su imagen y sus votos a uno de los candidatos que puede definir la disputa interna del PRO y que hasta podría jubilar a quien fue su socio fundador en Cambiemos: Mauricio Macri.

“Yo siempre estuve del lado que tenía que estar”, había dicho hace unos días mientras recorría la provincia de Buenos Aires con Larreta y Santilli. Hoy, con las listas cerradas, está del lado de Larreta, lo hace poniendo el cuerpo y con varios lugares prioritarios en las boletas de diputados nacionales.

Seguí leyendo: