Nito Artaza confirmó que se presentará como precandidato a jefe de Gobierno porteño con el apoyo de Daniel Scioli

Luego de largas negociaciones y a horas del cierre de listas, el ex senador nacional anunció que competirá en las PASO de Unión por la Ciudad

A horas de que venza el plazo de presentación de las listas, el ex senador de la Nación Eugenio “Nito” Artaza confirmó que competirá como candidato a jefe de Gobierno porteño en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Unión por la Ciudad con el respaldo del postulante a la Presidencia, Daniel Scioli.

La candidatura del empresario teatral comenzó a gestarse en los últimos meses. El propio Nito la meditó un largo tiempo y fue a principios de marzo que desde su entorno confirmaron a Infobae que estaba decidido en volver a la política en la Ciudad de Buenos Aires. Recién a mediados de abril anunció oficialmente que competiría por dirigir el Poder Ejecutivo porteño con su partido “Cambio Popular”, declarando que estaba abierto a dialogar con “diversos espacios” pero dejando en claro que su “límite” eran Mauricio Macri y “la extrema derecha” que representa Javier Milei.

Con su nombre en alza, comenzó a buscar avales y respaldo político para avanzar en su aventura electoral. Desde principios de este mes, evaluaba la posibilidad de cerrar un acuerdo con Scioli, hecho que comenzó a ver la luz este último fin de semana cuando el propio Nito publicó en sus redes sociales una foto relatando que había compartido el domingo una cena con el ex gobernador en su casa de Villa La Ñata.

“Querido Nito, valoro tu vocación de servicio, tu amor por la Ciudad de Buenos Aires y tu decisión política de ser candidato a jefe de Gobierno. ¡Todo mi aliento y apoyo!”, replicó Scioli en su cuenta de Twitter.

Hecho público el acercamiento político entre ambos, este martes por la mañana desde el entorno del precandidato a presidente señalaron que las negociaciones estaban “muy avanzadas”. Allegados al referente teatral hicieron lo propio y ratificaron a Infobae que el anuncio oficial iba a ser a última hora de la jornada.

Temprano, en diálogo con Radio Splendid, Artaza había manifestado sentirse “honrado” por la propuesta del ex gobernador bonaerense. Finalmente, el martes por la noche confirmó la alianza.

Nito Artaza y Daniel Scioli en la cena que compartieron el fin de semana en la casa del precandidato a presidente

“Hemos hecho un acuerdo, lo veníamos conversando hace tiempo. Hace 30 años nos conocemos con Scioli, sé de su proyecto, de su experiencia -tanto legislativa como ejecutiva-, de la persona que es y la determinación que tiene Daniel”, declaró en los estudios de C5N durante un diálogo con Gustavo Sylvestre.

“Desde hace dos meses veníamos trabajando con nuestro grupo de trabajo y esta noche tomamos el paso decisivo a continuar la precandidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acompañando el proyecto de Daniel Scioli en las PASO”, ratificó el productor teatral.

En medio de la interna del Frente de Todos -rebautizado Unión por la Ciudad, en territorio porteño-, Artaza señaló: “Todo debate va a fortalecer mas al espacio progresista, por eso no paramos de trabajar y de caminar llevando nuestras propuestas”. “A veces dicen que el electorado de la Ciudad es de derecha, pero siempre ha tenido un electorado progresista, puede tener sectores de derecha que ha sabido interpretar el macrismo cuyo proyecto hoy está agotado”, analizó quien hasta el momento competiría en las primarias contra Leandro Santoro, Pedro Rosemblat -respaldado por Juan Grabois-, y la ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. El panorama recién se aclarará en la medianoche del 24.

Un mes atrás, cuando aún no se barajaba la posibilidad de participar en las PASO del Frente de Todos, Artaza avanzó con la presentación de una “acción declarativa de certeza” ante el Juzgado Electoral de CABA con el objetivo de que este analice y defina si Jorge Macri puede efectivamente competir por la titularidad del Ejecutivo del distrito. Anoche adelantó que seguramente el caso “va a llegar a la Corte Suprema”. “No tiene manera de comprobar la residencia de los 5 años antes de presentar la candidatura, tal vez esta elección se va a resolver entre radicales: Santoro, Lousteau y yo. Jorge Macri no está conforme a derecho”, cuestionó al primo del ex presidente.

