El fallo de la Corte por Tucumán y San Juan envalentonó al kirchnerismo, que reflota la movilización del 25 de mayo

“Hay un presente que nos moviliza. Todo este tipo de ataques que vemos permanentemente a la institucionalidad, a la democracia, que tanto nos costó recuperar y consolidar en Argentina y desde ya como eje central la figura de Cristina que es quien hoy concita esperanza”. El planteo que lanzó este miércoles -y un día después de los fallos donde la Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones provinciales de San Juan y Tucumán- el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, evidencia que la resolución judicial en materia electoral del máximo tribunal hizo su ingreso en el entramado argumental de la movilización que el kirchnerismo prepara para el próximo 25 de mayo.

La situación de San Juan y Tucumán abona el argumento del kirchnerismo que sostiene la intención de la Corte Suprema de proscribir o intrometerse en cualquier representación peronista que tenga competitividad electoral.

“Hay algo de desesperación, están buscando que el peronismo no tenga dos victorias. Venimos de dos elecciones el fin de semana que quizás no creo que le gustaron a estos factores de poder. Escuchamos las expresiones del ex presidente Mauricio Macri absolutamente despectivas hacia las provincias que son preexistentes a la Nación. Están preocupados. Siempre el peronismo emerge. Está claro que un sector mayoritario de nuestro pueblo sigue confiando en el peronismo”, remarcó Larroque este miércoles en declaraciones a AM750.

El funcionario del gobierno de Axel Kicillof y gestor del espacio La Patria es el Otro deslizó: “De lo único que hablan los compañeros y compañeras es de movilizar el 25 de mayo. De ir a la (avenida) 9 de julio y generar una inmensa manifestación popular que tiene diversos elementos”.

Larroque es uno de los dirigentes junto a algunos intendentes como Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada) o referentes sindicales como Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Sergio Palazzo (La Bancaria) o la Corriente Federal de la CGT, vienen impulsando distintas acciones para “romper con la proscripción”, que pesa sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos en la llamada Causa Vialidad, en un fallo en primera instancia resuelto por el Tribunal Oral Federal 2.

Según pudo saber Infobae, la movilización para el próximo 25 de mayo aún está armándose, pero los organizadores esperan que sea multitudinaria con una fuerte postal sobre la avenida 9 de julio. Será, además, una de las últimas demostraciones de fuerza antes del cierre de listas y en el marco del operativo para convencer a la vicepresidenta Cristina Kirchner de que revea su decisión de no ser candidata “a nada”, como ella mismo expresó, y finalmente termine aceptando ser la postulante del oficialismo.

Se trata de un camino que este año se inició en el municipio de Avellaneda con el plenario militante “Cristina Vuelve”. En aquel encuentro, el kirchnerismo reunió 20 mil personas en una jornada por demás calurosa. El mensaje fue “salir a romper la proscripción” contra CFK. Un pedido que, en esa jornada, partió de la militancia hacia la propia dirigencia K.

Luego, en el mes de abril, el kirchnerismo organizó un acto sobre Plaza Lavalle en las puertas de la Corte Suprema que contó con Kicillof como orador de cierre. La dinámica se repitió: ponderar la figura de CFK y cuestionar el accionar del máximo tribunal. Todo, atado, a la interna del Frente de Todos.

Hoy, con la decisión de Alberto Fernández de no presentarse a una candidatura por la reelección, el posicionamiento del kirchnerismo de relativizar una reunión entre el Presidente y la Vice, y hasta con el propio ministro de Economía, Sergio Massa, cuestionando la estrategia de ir a una PASO; el cristianismo reenciende la llama de la candidatura de CFK.

“Han pasado terremotos, tsunamis y la que sigue generando esperanza y expectativa en los sectores mayoritarios de nuestro pueblo, que en su diversidad padece situaciones que en otro momento no les tocaba atravesar, que te puede gustar más o menos en sus formas o en esas cosas que a veces se dicen, pero que nadie duda de su capacidad y de que fue alguien que generó orden en nuestro país, es Cristina”, volvió a plantear Larroque este miércoles, donde también analizó la decisión de la Corte.

Axel Kicillof y Sergio Massa, este miércoles durante la inauguración del gasoducto en América, provincia de Buenos Aires

Kicillof también se refirió a las dos resoluciones del máximo tribunal de Justicia que suspenden los comicios que debían celebrarse este domingo. Inauguró junto al ministro de Economía, Sergio Massa, el gasoducto que permitirá abastecer de gas natural a la ciudad de América.

“Creen que cuatro tipos que no han sido elegidos por el pueblo pueden llevarse puesto un proceso electoral. Yo digo desde acá que no pasarán cuando quieran avasallar nuestra autonomía, nuestro federalismo o nuestras constituciones; cuando quieran proscribir a Cristina o a cualquier dirigente político como han hecho en otras provincias tratando de decidir por encima de las propias constituciones”, dijo el mandatario provincial en un encendido discurso.

Faltan dos semanas para la movilización del 25 de mayo; antes habrá un congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y otro del Partido Justicialista nacional. Ese 25 de mayo se cumplirán 20 años de la asunción de Néstor Kirchner y se espera, también, alguna comunicación referencial de Cristina Kirchner.

