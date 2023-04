La Coalición Cívica ajusta su armado: apoya a Quirós en CABA y apura la llegada de Espert para frenar a Milei

Elisa Carrió

La Coalición Cívica sigue, en silencio, organizando su estrategia. Desde lo local a lo nacional, y haciendo equilibrio dentro de las tensiones de Juntos por el Cambio, el partido que lidera Elisa Carrió sigue decidido a apoyar a su candidato porteño y armando en cada distrito.

Días atrás festejó la incorporación de concejales en la ciudad de Neuquén y Centenario. Y eso que parece poco en la “macro política” es un eje fundamental de la CC-ARI, que busca construir de abajo hacia arriba y está decidida a pelear todos los espacios de poder.

Pero la sorpresa más grande llegó luego del encuentro de los, hasta ahora, cuatro presidentes partidarios de Juntos por el Cambio en donde tres de ellos definieron apoyar el ingreso del libertario José Luis Espert. Uno de los que apoyó fue Maximiliano Ferraro, presidente de la CC.

A la hora de explicar la aceptación del diputado que no duda en publicar en sus redes “balas o carcel” y que tiene una mirada punitiva de la protesta social, Ferraro, que no se encuentra en esa línea de pensamiento, señaló que como presidente de la Coalición Cívica ARI recibió una carta de Espert, del espacio Avanza Libertad, en la que expresa “su preocupación por la crisis económica de un gobierno sin rumbo” y que en ella “propone ampliar el espacio opositor, sumándose a Juntos por el Cambio para aunar esfuerzos y llevar adelante las políticas de estado que permitan superar la decadencia y promover el progreso y desarrollo sostenido del país”.

Según Ferraro, y la Coalición Cívica, Juntos por el Cambio “debe ser siempre un espacio amplio, que sume a todos aquellos que defiendan la democracia, la libertad, el humanismo y los valores republicanos” y que a partir de eso apoyaron la propuesta de Avanza Libertad.

La reunión de los cuatro jefes partidarios de JxC

Aunque la pertenencia de Espert dentro de JxC podría funcionar para “contener” algunas de las opiniones y sumar votos de los sectores liberales, sigue siendo grande la diferencia ideológica entre el economista y los humanistas de la CC, por lo que la explicación radica en otro lugar.

Las encuestas muestran a un Javier Milei cada vez más fuerte. O por lo menos con mayor capacidad de incidencia en las próximas elecciones. La decisión de Cristina Kirchner de subirlo al ring -y de ningunear a JxC- es una señal del crecimiento del libertario. Y en JxC lo saben. Por eso, la UCR, el Peronismo Republicano y la CC aceleraron el ingreso de Espert.

La propia “Lilita” había mostrado preocupación por los coqueteos con Javier Milei y así lo hizo saber. Es por eso que le avisa a Mauricio Macri que si se quiere ir con el libertario, que lo haga. La llegada de Espert “desinfla” los acercamientos con Milei.

De todas formas, la amenaza está latente. El propio Milei se encarga de alimentarla cuando sube a sus redes un spot en donde habla de la casta política y señala a Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta y deja afuera a Particia Bullrich y a Mauricio Macri.

Javier Milei y José Luis Espert, los liberales que condicionan a JxC

Otro punto que preocupa a las autoridades de la CC es la interna del PRO. No por las internas entre los amarillos, donde mantienen una prudencial distancia, sino por el impacto que tiene en la marca de JxC. El encuentro del pasado viernes parecía haber calmado las tensiones en el partido de Mauricio Macri, pero la paz duró poco y el enfrentamiento entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta no se detiene.

“La marca está desgastada y toda la discusión interna no ayuda, a la gente no le importa si uno es más duro que el otro sino que espera que le llevemos soluciones y esto no ayuda”, explica un “lilito”.

En el medio, Carrió mantiene su rol de mediadora. Se muestra cada vez más conciliadora y pone a la Coalición Cívica como lo que amalgama para restaurar la confianza dentro de Juntos por el Cambio.

Por estos días, las figuras de la CC-ARI se están preparando para la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que se realizará este martes. Como el tópico del encuentro será el acuerdo programática el capítulo economía. Es por eso que durante el encuentro además de Ferraro va a estar presente el economista Matías Surt.

“Es uno de los puntos más complejos para ponerse de acuerdo porque, aunque todos tenemos un análsis similar respecto del estado de situación de la Argentina, los caminos para solucionarlo que propone cada uno no son iguales. Y no hay que mirar muy lejos para darse cuenta, las diferencias entre Bullrich y Rodríguez Larreta son públicas y son del mismo partido”, señaló a Infobae una fuente que participará del encuentro.

Quirós junto a Larreta en una reunión de vecinos

La campaña

En paralelo, la CC sigue adelante con el apoyo a Fernán Quirós en la Ciudad de Buenos Aires. El mensaje había sido claro: si el PRO lo quiere bajar, los “lilitos” se cortan y van con un candidato propio. El ministro de Salud se subió y avisó que no se bajaba de la pelea.

En las últimas horas se incrementaron las recorridas y los encuentros con vecinos acompañado por miembros de la Coalición Cívica. Pero ahora, en medio de las internas, los rumores y los intereses que cruzan al oficialismo porteño, el ministro de Salud no para de sumar fotos con Rodríguez Larreta, lo que posiciona con mayor fuerza a la hora de pelear en las próximas PASO.

