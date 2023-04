Alberto Fernández se bajó como candidato a presidente: todas las repercusiones políticas luego del anuncio

Juan Grabois: “No es momento de hacer leña del árbol caído”

“Cuando un dirigente toma una decisión que permite que el conjunto pueda desplegar una estrategia política, no es el momento de hacer leña del árbol caído. No me gusta, en un día en el que se toma una decisión acertada, escuchar agravios o críticas, que pueden ser totalmente legítimas y justas”, reconoció el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en declaraciones a radio AM 710.