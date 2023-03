Organizaciones de derechos humanos y La Cámpora acercaron posiciones y marcharán juntos por el 24 de Marzo

La marcha de La Cámpora por el 24 de marzo en 2022

La mayoría de las organizaciones de Derechos Humanos marcharán hoy por el Día de la Memoria junto a La Cámpora, como desde hace siete años, sin objetar las “consignas políticas” que hacen referencia a la supuesta proscripción de Cristina Kirchner.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, había reclamado públicamente que no se mezclara la convocatoria de los organismos por “Memoria, Verdad y Justicia” en el que se conmemoran 47 años del último golpe militar en el país con las consignas kirchneristas a favor de la Vicepresidenta.

Según pudo saber Infobae, en las últimas horas Carlotto y referentes camporistas, como el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro -hijo de desaparecidos-, acercaron posiciones y la marcha, que promete ser multitudinaria, se llevará adelante sin sobresaltos, tal como se había programado.

En ese intercambio “amoroso de posiciones”, tal como se lo describieron a este medio, los referentes de La Cámpora acordaron con Carlotto que al finalizar el recorrido, que comienza en la ex ESMA, ubicada en el barrio porteño de Núñez, hasta Plaza de Mayo, se leerá solo el documento elaborado por los organismos de derechos humanos y no habrá una proclama en favor de la supuesta persecución política y judicial contra la ex presidenta.

Estela de Carlotto, "Wado" De Pedro y otros referentes de los derechos humanos

La qué sí se mostró inflexible con la postura de La Cámpora de llevar cartelería en favor de Cristina Kirchner y hasta alentar su candidatura en la búsqueda de un tercer mandato presidencial fue Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. En diálogo con Infobae, expresó: “Entiendo lo de Cristina. Todos los dramas nos unen, pero el terrorismo de Estado, que trajo como consecuencia 30 mil desaparecidos, no puede ser una batallita electoral para trabajar para una persona para un cargo tan importante como surge después la presidencia de la Nación. Para revindicar a Cristina o a quien sea, se puede hacer el 25, 26, 27 de marzo, o en abril, no en esta fecha”.

En diciembre pasado fue la propia Vicepresidenta quien se refirió al Día de la Memoria: “Una fecha como la del año que viene, el 24 de marzo, cuando se van a cumplir 40 años de la democracia, va a ser una fecha muy importante para que movilicemos a toda la Argentina a partir de una consigna: Argentina y democracia sin mafias, los argentinos nos lo merecemos”. La frase remitía a su condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.

Como el fallo no está firme, técnicamente la proscripción que sostiene el kirchnerismo no se aplica, por ejemplo, en la próxima elección presidencial, por lo cual Cristina Kirchner se puede presentar a cualquier cargo electivo.

Fue la propia presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo quien bajó la tensión por la imposición de La Cámpora de mezclar las reivindicaciones por las atrocidades vividas durante el último gobierno de facto con la pretendida “proscripción” de la ex mandataria.

La consigna de la agrupación política de Andrés "Cuervo" Larroque para la marcha por el Día de la Memoria

El miércoles, Carlotto se reunió en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo con referentes camporistas, se fotografió junto a ellos y publicó en las redes sociales: “Como en cada 24 de marzo, unidos por más Memoria, Verdad y Justicia ¡Todos y todas a la Plaza!”. En la instantánea destacan Eduardo “Wado” de Pedro; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y la legisladora porteña Lucía Cámpora.

“Es lógico que la inmensa mayoría de las organizaciones de derechos humanos concuerden con las consignas a favor de la Vicepresidenta: casi todas sin cristinistas”, le recordó a este medio un referente de esas organizaciones.

Estela de Carlotto tiene una relación inmejorable con CFK; aún más la tuvo con Néstor Kirchner y también mantiene entrañables lazos con el presidente Alberto Fernández. Por esas razones, el acercamiento de los últimos días entre Carlotto y el kirchnerismo no es de extrañar.

Andrés “Cuervo” Larroque, otro referente camporista y ministro en el gabinete de Axel Kicillof, también marchará desde la ex ESMA -uno de los emblemáticos centros clandestinos de detención- hasta Plaza de Mayo, con una de las consignas que hace referencia a la Presidenta Provisional del Senado: “Democracias sin proscripción”. La frase con la convocatoria a la marcha por el Día de la Memoria fue subida por el propio Larroque a las redes sociales de su agrupación política, La Patria es el Otro.

Los principales dirigentes de La Cámpora (NA)

Los movimientos sociales más ligados a Cristina Kirchner que a Alberto Fernández también marcharán junto a La Cámpora y las organizaciones de derechos humanos.

Ante Infobae, Dina Sánchez, la referente del Frente Popular Darío Santillán, sostuvo: “Nosotros vamos a marchar desde Obelisco a Plaza de Mayo, como todos los años. Creemos que va a ser una marcha multitudinaria como todos los años, son 40 años y estamos en un momento crítico de la democracia, por las deudas que tiene la democracia frente a la pobreza, a la exclusión que estamos viviendo, y frente al rol del poder judicial que funciona de manera paralela y que prescribe a la principal dirigente de Argentina”.

