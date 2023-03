Frente a la Casa Rosada los piqueteros votarán medidas contra el gobierno de Alberto Fernández: marcha federal y armado de carpas

La Unidad Piquetera votarán un plan de lucha contra el Gobierno de Alberto Fernández

La Unidad Piquetera votará hoy en Plaza de Mayo medidas de fuerza extremas contra la administración de Alberto Fernández por las cien mil bajas en el programa Potenciar Trabajo, la falta de entrega de alimentos a comedores y merenderos populares, y de máquinas y herramientas a los emprendimientos productivos.

El Plenario Nacional Piquetero será este viernes a partir de las 10 de la mañana. Frente a la Casa Rosada se congregarán más de 5.000 delegados que representan a las 40 organizaciones de las veinticuatro provincias y CABA. Los dirigentes sociales vienen de realizar plenarios y expondrán las propuestas y reivindicaciones que discutirán las comisiones y se pondrá a votación “un plan de lucha progresivo con cortes, acampes, movilizaciones y una marcha federal” que desembocará en el mismo lugar.

Desde el ministerio de Desarrollo Social, los colaboradores de Victoria Tolosa Paz le dijeron a Infobae que la ex diputada no dará marcha atrás en su decisión de dar de baja a los beneficiarios del mayor programa de la cartera. Y se aclaró que la medida se tomará “si no validan la identidad de manera virtual o presencial en los lugares habilitados para demostrar que son los titulares del Potenciar Trabajo” y que realizan las 20 horas semanales de tareas en las Unidades de Gestión.

Según los datos registrados en la cartera social, las organizaciones que componen la Unidad Piquetera tienen 25 Unidades de Gestión. Además, se informó que ya validaron su pertenencia al plan social unos 214.000 titulares.

“Desde Libres del Sur llevaremos al plenario nacional de la Unidad Piquetera diversas propuestas para realizar en los próximos dos meses”, le adelantó a Infobae Silvia Saravia Coordinadora Nacional Territorial de Libres del Sur. Y anunció que: “Son acciones que vienen siendo debatidas y charladas dentro de los espacios que conforman la Unidad. Hay distintas propuestas que van a terminar de resolverse en el plenario. Vamos a proponer acampes con mayor duración de días y una marcha federal”.

En los plenarios previos también se discutió sobre las palabras del Presidente en la apertura de Sesiones Ordinarias. Sobre ese tema Saravia opinó que “el discurso del presidente Alberto Fernández, es una demostración más que la clase política está muy lejos de comprender lo que le pasa a la mayoría de la gente”. Y sostuvo que “los datos que planteó como positivos y de crecimiento no se ven reflejados en la mejora de calidad de vida de la gente de los barrios”.

Así, ante las palabras del mandatario se consideró que “se pareció más a un discurso del macrismo, planteando que lo bueno es que se crece cuando en realidad no se tiene en cuenta que ese crecimiento no se pone al servicio de mejorar la calidad de vida de la población”.

Otro de los líderes de la Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, entiende que Fernández “habla de un mundo inexistente, nadie ve el crecimiento ni mejora en la vida de la población, ni los récords de producción. El Presidente no vive en la Argentina”, sostuvo. Además, planteó que hoy “la Unidad Piquetera le contestará en la Plaza de Mayo con más de 5.000 delegados de las 24 provincias”.

-¿Qué propuestas llevará el Polo Obrero al plenario de Plaza de Mayo?, le preguntó este medio a Belliboni.

-Cortes prolongados sobre la Avenida 9 de Julio, acciones cerca de Semana Santa, y una gran marcha federal de varios días que concluya el 1 de mayo en la Plaza de Mayo, convocando a los sectores del movimiento obrero combativo ocupado en lucha.

El líder del Polo Obrero aseguró que el discurso del Presidente en el Congreso no hizo más que profundizar las diferencias entre el Gobierno y “los sectores más postergados de los barrios populares”. Además, cuestionó a Fernández al sostener que “vive en una irrealidad total. La situación social se agrava. La descomposición social se profundiza, algo que ignoró totalmente el Presidente. Frente a esto la única alternativa que hay es unir a los trabajadores en un plan de lucha común por el salario y por el trabajo”.

