Andrés “Cuervo” Larroque le bajó el tono al pedido para que Cristina Kirchner sea candidata: “Ella no es la salvadora, ni se piensa en ese lugar”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “El Cuervo” Larroque, habló sobre una posible candidatura de la vicepresidenta

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, le bajó este domingo la intensidad al pedido por parte del oficialismo de una candidatura de Cristina Kirchner, al señalar: “Ella no es la salvadora, ni se piensa desde ese lugar”.

De todas formas, aseguró que no tiene “dudas sobre cuál es el camino” que tiene que seguir la Argentina y reclamó un “mayor nivel de consenso sobre esa direccionalidad”.

“Creo que el pueblo ama a Cristina y que el poder la odia, entonces, tenemos que resolver esa ecuación porque esto ya ocurrió en el pasado, en su momento con Juan y Eva Perón, y la no resolución inteligente de esa contradicción produjo una tragedia”, sostuvo el funcionario bonaerense.

Durante una entrevista para el programa Rompiendo Moldes, en Radio 10, el referente de La Cámpora volvió a cuestionar duramente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtió que la agrupación está “en estado de movilización permanente”, ante una eventual condena contra la vicepresidente en el marco de la causa conocida como Vialidad.

Al ser consultado por el conductor del ciclo, Juan Carlos Molina, sobre una posible candidatura de la ex mandataria nacional en las próximas elecciones, Larroque aclaró: “Desde ya, eso es una expresión de deseo, pero poniéndole racionalidad al concepto, creo que Cristina lo viene planteando: ella no es la salvadora, ni se piensa desde ese lugar. Sí cree y está planteando la necesidad de construir un acuerdo, no solo dentro de la política, sino con todos los factores de poder, que permita darle un marco de estabilidad a la Argentina”.

En este sentido, sostuvo que el debate dentro del oficialismo en estos momentos es “cómo sacar ese cepo en materia de pensar la política económica que nos dejó un acuerdo (con el FMI) que nada tiene que ver con la agenda que tenía el Frente de Todos en el 2019″.

“Está claro lo que hay que hacer, no hay dudas sobre cuál es el camino, pero tiene que tener el mayor nivel de consenso sobre esa direccionalidad, porque después se enfrentan intereses muy poderosos, internos y externos, y muchas veces a la gente se la cuentan cambiada”, agregó.

El próximo martes se conocerá la sentencia en el marco de la causa Vialidad, que la tiene a Cristina Kirchner como principal acusada

Por otra parte, el ministro bonaerense manifestó que no tiene “ningún tipo de duda” de que el próximo martes la vicepresidenta será condenada en el juicio por la causa Vialidad, y remarcó que la respuesta por parte del oficialismo “tiene que ser política”.

“Nosotros estamos en estado de movilización permanente desde hace bastante tiempo, porque si bien esto empezó cuando Cristina asumió su primer mandato, se recrudeció con absoluta claridad este año, cuando ella sentó posición frente al Fondo Monetario”, argumentó.

Para Larroque, “estamos frente a un momento muy complejo” y “es difícil saber lo que va a venir, aunque seguramente no va a ser muy distinto a lo que ya hemos vivido porque el objetivo es proscribir a Cristina”.

“Igual, sabemos que los tiempos procesales no dan como para materializar el objetivo final que ellos tienen, pero está claro que quieren hacer daño y degradar su figura, como lo hicieron en Brasil con Lula y en tantos países hermanos, con aquellos que representan los intereses populares”, opinó.

Al respecto, el dirigente recordó que el último 2 de septiembre, al día siguiente del intento de asesinato de la ex presidenta, hubo una marcha “histórica” en apoyo, mientras que el 17 de octubre se realizaron actos “con Cristina como eje central” y “lo del 17 de noviembre en el Estadio Único de La Plata fue algo contundente”.

“Como te digo, nosotros estamos en estado de alerta y movilización. Además del fallo también están los fundamentos y es probable que los fundamentos no estén el mismo día. Por eso digo, es un proceso que tiene su tiempo, no es una cosa de un día. Hemos hecho muchas movilizaciones y vamos a estar predispuestos para todas las que haya que hacer. Es prudente siempre elegir el mejor momento, el mejor lugar y el motivo”, cerró.

