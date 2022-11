En Mar del Plata, el kirchnerismo destacó la unidad del Frente de Todos pero redobló la presión contra Alberto Fernández

Máximo Kirchner dio el discurso de cierre del Congreso del PJ bonaerense

Primero Cristina, luego Máximo Kirchner. En las últimas 48 horas madre e hijo dieron inicio a la campaña electoral y fijaron el rumbo del kirchnerismo con contundentes mensajes hacia el interior de la coalición. En el Frente de Todos destacan que son muestras que el peronismo está unido y dará pelea pese a la debacle económica en la que se encuentra el país; aunque esa unidad está condicionada por el mensaje del líder de La Cámpora a Alberto Fernández y el pedido de la militancia que resonó en los actos para que la imagen de la Vicepresidenta ocupe el año próximo el lugar más importante de la lista. Las PASO no fueron tema de debate pero hubo un cruce al respecto entre dos dirigentes locales.

“Voy a hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría”, dijo CFK el viernes en la UOM de Pilar en un discurso en el que evitó mencionar al Presidente. Apenas 24 horas más tarde, el diputado nacional Máximo Kirchner, que preside el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, tampoco nombró a Alberto Fernández pero envió un mensaje dirigido hacia su persona: “Gobernar no es una decisión individual, es del conjunto”. “Nunca más nos puede volver a pasar lo mismo. No puede pasar otra vez en un frente amplio como el nuestro que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción los lleva a un lugar importante, inicien una aventura personal. Para aventureros está el turismo”, señaló.

“A pesar de que a veces hay compañeros y compañeras que están más interesados en las aventuras personales, todavía tengo la esperanza de que se den cuenta y que así como Cristina hizo todo lo que tenía que hacer en el 2019 para que la Argentina pudiera salir del oprobio macrista, hagan lo mismo y dejen de jugar a los ofendidos y a los tristes”, sentenció el legislador.

Infobae fue parte del Congreso del PJ bonaerense que se llevó a cabo este sábado en el Club Once Unidos de Mar del Plata, en el que los cientos de militantes que asistieron centralizaron sus cánticos en la figura de la ex mandataria; en la calle mientras aguardaban ingresar al polideportivo y el que resonó más fuerte segundos antes de que el referente de La Cámpora iniciara su discurso: “Cristina Presidenta”. La gente cantó; Máximo lo permitió, no interrumpió.

Las autoridades del PJ provincial en Mar del Plata

El encuentro sirvió para que el PJ resolviera cuestiones formales de su propio funcionamiento en el plano político, el mensaje de Kirchner comienza a fijar el rumbo electoral del espacio de cara al 2023.

Al término del Congreso, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, declaró a este medio: “El peronismo va a dar pelea, no va a permitir que la derecha y el macrismo vuelvan a rematar este país. Fueron cuatro años de mucho dolor y dejaron una Argentina quebrada; la gente lo recuerda muy bien”.

En la misma sintonía, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, destacó que “el peronismo está unido” aunque reconoció que hay “distintos puntos de vista” en la coalición. No obstante reclamó dejar de lado las discusiones por candidaturas y puso el en “resolver los problemas de los vecinos”. “Las definiciones de Máximo Kirchner son concretas y claras, hablan del peligro de que vuelva la derecha recalcitrante que tanto mal nos hizo a los argentinos y a las argentinas. No podemos permitir que eso vuelva a suceder, más cuando vemos que están vigentes, que todavía piensan que tienen posibilidades de ganar”, manifestó el jefe comunal.

En diálogo con Infobae la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, suscribió al discurso del titular del PJ provincial y remarcó que entre las palabras de Cristina el viernes, y las de Máximo este sábado “hay esperanza para la gente porque hay futuro para el peronismo”.

Pese a que en público los dirigentes del oficialismo hicieron foco en la unidad del Frente de Todos, un miembro del PJ que representa a un sector del peronismo díscolo a La Cámpora cuestionó -en off- que “Cristina y Máximo demostraron que están jugando en otro sector de la cancha”. El reproche hacia madre e hijo es por seguir “tensionando” la relación el Gobierno.

Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” De Pedro, Fernanda Raverta, Gabriel Katopodis y Andrés “cuervo” Larroque compartieron un almuerzo con intendentes en la previa al Congreso del PJ

<b>En la previa, Axel Kicillof compartió un almuerzo con intendentes peronistas</b>

El gobernador de la provincia de Buenos Aires no fue parte de la foto grupal del Congreso (no forma parte del Consejo) pero estuvo en Mar del Plata y -pese a que se retiró antes por cuestiones familiares- compartió un almuerzo con intendentes.

En el Hotel NH Axel Kicillof encabezó el encuentro del que también fueron parte Máximo Kirchner; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; la titular de ANSES y referente del peronismo marplatense, Fernanda Raverta; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, y referente de La Cámpora, Andrés “cuervo” Larroque. Según reconstruyó Infobae, se trató de un almuerzo antes del inicio del Congreso del PJ que sirvió para tener “un espacio más íntimo” entre los funcionarios nacionales, provinciales e intendentes con el gobernador que les brindó “un discurso de camaradería”. “Otra muestra de unidad”, destacó uno de los presentes. Kicillof compartió la foto del evento en sus redes sociales.

Fernanda Raverta en el Congreso del PJ bonaerense

Este mismo sábado, Máximo Kirchner también dedicó tiempo de su visita a presenciar un plenario de gestión del PJ de Mar del Plata. El gesto fue interpretado en clave política como un espaldarazo a la conducción de Raverta en el peronismo de General Pueyrredón y a la disputa por la intendencia en 2023.

De hecho, en carácter de anfitriona del Congreso, la directora de ANSES antecedió al titular del PJ con un discurso en el que destacó las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner en el día que se cumplieron 17 años del “No al ALCA” en la Cumbre de las Américas que también tuvo lugar en Mar del Plata y dejó en claro en que “más temprano que tarde” el peronismo gobernará la ciudad. “Vamos a pelear con el cuerpo, con el corazón, con la inteligencia y la pasión para construir una patria de iguales y una Mar del Plata feliz para nuestros vecinos y vecinas”, destacó Raverta al cierre del congreso partidario.

Las PASO no fueron tema de debate pero hubo un cruce al respecto

Durante el Congreso del PJ la discusión por la intención del kirchnerismo de suspender/eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias no tuvo lugar. No se debatió al respecto pero sí hubo un cruce de opiniones entre dos dirigentes del peronismo marplatense.

Rodolfo Manino Iriart, titular del Correo Argentino, reclamó que haya PASO en el Frente de Todos el año próximo. Según pudo saber Infobae, su discurso fue abucheado por el resto de los congresales. Entre los presentes, más allá de un intención personal de Iriart, hay quienes sospechan que el planteo fue un gesto de apoyo hacia Alberto Fernández.

En este marco, luego intervino el ex senador, Lucas Fiorini, quien años atrás representaba a la “pata peronista” de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires pero que ahora milita en el Frente de Todos e impulsa la candidatura de Raverta, a quien le destacó “la generosidad de convocar a muchos de nosotros que veníamos de afuera” como gesto necesario de apertura en el oficialismo. “Creo que hay una oportunidad grandísima que tenemos como peronistas si levantamos las PASO”, manifestó.

“Estemos unidos en lo esencial. Peleas son las peleas grandes, peleas son las que da Máximo, peleas son las que se dan contra el Fondo, por el desendeudamiento, esas son las peleas, lo demás es simplemente chiquitaje”, concluyó Fiorini.

