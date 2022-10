Gabriela Cerruti defendió sus tuits sobre la acusación al Presidente en Gran Hermano: “Todos creen que saben de comunicación y de política”

Gabriela Cerruti, en la conferencia de prensa de este jueves

En la noche del miércoles, Gabriela Cerruti desmintió las acusaciones que un participante de Gran Hermano realizó sobre Alberto Fernández. Enseguida, desde distintos sectores la cuestionaron por darle importancia a los dichos de un integrante de un reality show, a lo que la portavoz continuó contestando, por ejemplo a la diputada María Eugenia Vidal y al periodista Diego Brancatelli. En esa misma dirección, Cerruti volvió a defender sus tuits, remarcó la relevancia de “sentar posturas” y apuntó: “Todos creen que saben de comunicación y política”.

En la conferencia de prensa de este jueves, a la funcionaria le preguntaron si no le había parecido un error poner arriba de la mesa los dichos de Walter Santiago, conocido como “Alfa”. “Entendemos con el Presidente que hay que llevar adelante una cantidad de tareas desde la comunicación. Muchas de ellas tienen que ver con esto y con el tiempo que le dedico a conversar con todos ustedes y otros tienen que ver con exponer las posturas del Gobierno sobre diferentes temas. Por supuesto tenemos una postura con respecto a la comunicación y tenemos una postura sobre cómo las redes sociales y determinados realities influyen en la construcción de sentido común colectivo y nos parece muy importante sentar esas posturas, sentarlas a través de tuits, sentarlas en conferencias de prensa o en todas las situaciones en que tiene que darse la comunicación, que es lo que yo hago”, comenzó Cerruti.

Ante una segunda consulta sobre el mismo asunto y tras aclarar que prefería “terminar el tema”, profundizó: “Tuiteé lo que tenía que tuitear anoche, contesté lo que tenía que contestar a la mañana y para nosotros el tema está terminado. Eso es lo que había que hacer, eso es lo que decidimos hacer con el Presidente y con el equipo de comunicación consideramos que era lo que había que hacer. Nos parece que es un error de parte de algunos colegas que creen que saben de comunicación y política. Todo el mundo cree que sabe de todo. ¿Vieron que Macri en el último libro dice que le daba instrucciones a Bianchi sobre cómo jugar los partidos? Evidentemente en Argentina todo el mundo siente que es mejor que el que está llevando adelante una tarea”.

Te puede interesar: Los dichos de Cerruti sobre Alfa de Gran Hermano impactaron en más de 35 millones de usuarios en redes sociales

Y finalmente, concluyó: “Entendemos que a veces la política y el periodismo están obsesionados con los programas políticos de los canales de cable, que ven muy poca gente y que forma parte del mundo que nos comentamos entre nosotros. En realidad la verdadera construcción de sentido que ha hecho que en los últimos años haya una mirada contra la política, que haya una mirada sobre que en todo hay una corrupción generalizada, que haya una mirada sobre que todo está mal, ese sentido se construye en otro tipo de programas. Programas deportivos, programas de interés general, en programas como en este caso, que no son de ficción, se llaman reality show porque lo que quieren hacerle creer a la gente es que esa es la realidad. Entonces a nosotros nos parece que es muy importante marcar estas cosas y que tal vez no se hubieran asombrado si el Presidente contestaba algo que sucedía en un programa político periodístico”.

Qué dijo “Alfa” sobre Alberto Fernández

"Alfa" habló sobre el Presidente en Gran Hermano

En una de sus primeras intervenciones en el reality show que se transmite por Telefe, Santiago dijo conocer muy bien a Fernández. “Lo conozco hace 35 años; Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández. Hay muchos políticos que se han atado al poder que son Cafiero, los hijos de Cafiero, los nietos de Cafiero. Que se han enquistado en el poder y han hecho fortuna”, planteó en diálogo con otra participante del juego.

Por ello, Cerruti reaccionó y tuiteó: “Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente Alberto Fernández por un participante del programa Gran Hermano que transmite Telefe nos vemos obligados a decir: 1) el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido. 2) Como es sabido por todas y todos, a lo largo de su trayectoria pública Alberto Fernández nunca se vio involucrado en hechos de corrupción. Ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública. Preservando su honor, no podemos naturalizar que se alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo. 3) Ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable, por lo que solicitamos a Telefe, a la producción de Gran Hermano y al participante que se retracten y cesen en esta actitud agraviante”.

La crítica de Brancatelli

El mensaje del periodista en Twitter

Ante los tuits de la portavoz, Diego Brancatelli cargó contra la funcionaria: “El 1% de los argentinos escuchó lo que dijo el fantasma este de GH sobre el Presidente, hasta que @gabicerru se encargó de que lo sepa el 90%. Ella o el cráneo que pensó que hacer eso era acertado, sepa que nos están haciendo mucho daño y siendo funcionales al macrismo. No hagan más nada”.

Cerruti le respondió en tono irónico: “¿En serio te parece que hay más gente que escucha lo que sucede en tus programas que la que sabe lo que pasó en Gran Hermano? Uau”. Pero el periodista no se quedó atrás: “No. No me parece eso. Ni siquiera lo insinué. Problemas de comprensión. Lo que digo es que tenemos 100% de inflación, un país que necesita salir de este momento difícil y vos le das de comer al macrismo metiéndote en una pelea berreta de GH. Háganse respetar con los poderosos”.

Seguir leyendo: