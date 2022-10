El radicalismo encolumnó su discusión interna por el Presupuesto 2023 mientras mira al resto de la oposición

Mario Negri organizó la reunión

El oficialismo en Diputados apura la discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la búsqueda de un pronto dictamen que lleve rápidamente el proyecto de Presupuesto 2023 al recinto. Para mañana, martes, está programada una nueva reunión y el Frente de Todos ya estableció que el jueves 20 de octubre buscará finalizar el debate en comisión, dictaminar y llevar el proyecto de ley el 26 de octubre al recinto.

En medio de este apuro, y de negociaciones en paralelo entre los bloques del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Ministerio de Economía, el radicalismo “tradicional” organizó un encuentro para realizar un análisis final del proyecto con el fin de llegar mañana a la comisión con todo lo necesario para empujar cambios en el proyecto de ley.

Es por eso que el jefe del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, organizó esta tarde un encuentro entre los legisladores radicales que conforman la comisión y economistas y técnicos del partido con el fin de evacuar dudas y establecer posiciones de parte de los legisladores.

Pero no solo eso, sino que se definió ampliarlo de manera informal a otros radicales con el fin de adelantar la discusión Por eso Negri hizo extensiva la discusión a Luis Naidenoff, senador y jefe del bloque radical en la Cámara alta. “Se le pasó de manera informal el link para que participe del zoom”, explicaron desde el entorno del diputado radical.

Pero la intención es que participen la mayor cantidad de referentes radical implicados en la discusión, por lo que Negri también sumó a los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza), todos de esa misma fuerza política.

Gerardo Morales participó del encuentro vía zoom (Presidencia)

“Informalmente invitó a quienes quieran estar de la reunión de comisión pero que siempre fue pensada solo para los miembros que estamos revisando cada sección del presupuesto desde el principio”, agregó una fuente que participa del encuentro.

Pero no son todos los radicales los que están convocados. Ni el bloque de Evolución radical que comanda Rodrigo De Loredo en la Cámara de Diputados, ni el referente de este sector de la UCR, el senador Martín Lousteau, fueron invitados al encuentro.

“Lo tenemos casi todo masticado, con algunas cosas a resolver pero sin demasiados problemas. Tenemos algunos artículos en los que no vamos a acompañar y no es negociable, pero no tenemos grandes conflictos en el radicalismo”, explicó uno de los que asistió.

El dato es que no hay grandes conflictos, pero en el radicalismo, no en Juntos por el Cambio. “Tenemos problemas de coordinación, no de fondo, pero tenemos esos conflictos”.

La queja de varios legisladores tiene que ver con que las “personalidades” de Juntos por el Cambio “se dedican a la campaña, a las internas, y después bajan línea con un comunicado o nos vienen a decir qué tenemos que hacer a través de un zoom. Esto es otra cosa”.

Luis Naidenoff

Para los radicales, el Presupuesto es “bastante razonable” y mucho más “en comparación al de Guzmán” por lo que la expectativa es buena. “Esto no significa que el camino está allanado, pero que hay más consenso que el año pasado”.

La intención es que se debata la última semana de octubre, suponiendo que se le de media sanción, se gira al Senado en donde los tiempos son más largo. “Si se hace todo de manera ágil y Cristina Fernández de Kirchner -la presidenta del Senado y Vicepresidenta de la Nación- le da un rápido giro a las comisiones el proyecto podría llegar al recinto la semana del 17 de noviembre”, explican los legisladores.

La discusión más importante respecto del presupuesto tiene que ver con dos sentidos. El primero es con las obras, donde los gobernadores están reclamando una mayor presencia de la inversión pública en cada una de sus provincias. “Esto tiene que ver con las planillas, con las obras que están, las que faltan y las que buscan agregar por afuera de lo que se está debatiendo”.

La segunda es la cláusula gatillo de la inflación. “Si hay más inflación de lo presupuestado -60%- vía recaudación van a tener más fondos para repartir en un año de elecciones. Si le ponemos una cláusula gatillo se readecuan los presupuestos de cada una de las carteras pero no queda plata sin un destino cierto y va a empezar un reparto discrecional que es lo que buscamos evitar”, agregaron fuentes del radicalismo.

