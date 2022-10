Javier Milei apura su plan presidencial y espera por una elección clave que puede definir su armado político

Javier Milei en Tucumán

Javier Milei es el único candidato de La Libertad Avanza. Entre los libertarios ya discuten las ventajas y las desventajas de ese dato. El diputado nacional acelera su campaña presidencial y concentra todos los motores en potenciar su figura. A cinco meses de que comience el calendario electoral -está previsto que Neuquén elija gobernador y legisladores en marzo-, el armado libertario gira exclusivamente en torno a la figura de su líder.

Es que la estrategia electoral libertaria se basa en que toda la estructura política tribute a la candidatura presidencial de Milei. En ese eje, el armado nacional que encabeza el periodista Carlos Kikuchi no busca candidatos provinciales o municipales, sólo recluta coordinadores, operadores o punteros que den soporte local al plan presidencial del economista devoto de la Escuela Austríaca.

Con ese propósito, Kikuchi viajó ayer a Misiones junto a Julio Serna, Lule Menem, parte de su equipo de campaña, y otro operador de su entorno. El periodista se reunió con punteros políticos locales, como Ninfa Alvarenga.

Esa táctica de Kikuchi es objetada por otros sectores de la alianza libertaria. Sin embargo, el “Chino”, como le dicen al ex vocero de Domingo Cavallo, logró un lugar en la mesa chica de La Libertad Avanza, donde se concentran las decisiones finales del espacio. Es un selecto grupo que integran el propio Milei, su hermana Karina, Kikuchi y algunos de sus laderos.

Carlos Kikuchi, Karina y Javier Milei

Ninguno de los partidos que integran La Libertad Avanza tiene representantes en la mesa chica libertaria. “No hay un espacio político común. Todos hablamos de forma individual con Kikuchi, él traslada el mensaje a Milei y a Karina y sólo ellos deciden qué hacen”, renegó un libertario disidente ante la consulta de Infobae.

Por estos días, la relación entre los libertarios mejoró respecto a los primeros meses del año, cuyo paroxismo fue la salida de Carlos Maslatón del espacio, en mayo. No obstante, no deja de haber matices acerca de la construcción política.

“Nosotros pensamos que es importante que Javier empiece a reconocer algunas figuras provinciales para potenciarlas”, reclamó un dirigente del Partido Demócrata consultado por este medio. Se trata de la estructura partidaria que sostiene la candidatura de Milei. “Hace meses que pedí una mesa política de todos los partidos y todavía no hubo lugar”, coincidió un operador político libertario de Santa Fe.

Ese esquema genera que los distintos dirigentes provinciales libertarios avancen por cuenta propia, impulsando figuras locales, sin el aval oficial del búnker de La Libertad Avanza.

En el entorno de Kikuchi consideran que hoy hay que “poner todas las fichas a la figura de Javier (Milei)”. Están convencidos de que el “boom” del economista generará un efecto arrastre que potenciará a cualquier candidato provincial. Por eso, el líder liberal aún no bendijo a ningún dirigente provincial.

Otro motivo por el que Kikuchi pretende sostener esa estrategia es porque la mayoría de las provincias irán con elecciones desdobladas del comicio nacional. “No cierran ninguna provincia para no mostrar derrotas antes de la elección presidencial”, analiza un referente libertario de la provincia de Buenos Aires.

De todos modos, hay excepciones. La semana pasada, Milei cerró un acuerdo con César Treffinger, un “outsider” de Chubut. El dirigente viene de salir tercero en las legislativas de 2021 y apunta a ser candidato a gobernador. “Es inexplicable que de la nada la primera provincia que cerramos es Chubut”, cuestionó un puntero liberal de la Primera Sección Electoral en diálogo con este medio. “Chubut no llega al 1% del padrón nacional”, sospechó la misma fuente.

César Treffinger y Javier Milei

Cerca de Kikuchi sostiene que la estrategia consiste en cerrar alianzas con dirigentes que cuenten con soporte provincial para contener y fiscalizar la campaña de Milei en cada territorio. En ese sentido, Treffinger preside el partido Ciudadanos por Chubut, un sello distrital de orden federal. Es decir, puede poner un candidato a gobernador y, sobre todo, candidatos a legisladores nacionales.

A diferencia de los escenarios legislativos, las elecciones ejecutivas tienden a polarizarse. Por ese motivo, los libertarios entienden que hay provincias en las que será “difícil” llegar con un armado robusto como para mostrar una elección competitiva.

No obstante, también saben que hay provincias con gravitación decisiva para toda elección presidencial, como Buenos Aires, la Ciudad, Córdoba y Santa Fe. En esas cuatro provincias, los libertarios están en plena discusión para ordenar los respectivos armados locales.

En CABA, territorio nativo de los libertarios, se impone el liderazgo del legislador Ramiro Marra. Es el referente nacional del espacio que mejor rankea en los sondeos de opinión, detrás de Milei. En tanto, en el resto de los distritos hay más tensiones y tirones de nombre. Por el momento, la decisión del líder libertario es no tomar posicionamiento a nivel provincial.

Las elecciones en el Partido Demócrata y la estrategia de una diputada libertaria

Por estas horas, hay un dato de suma relevancia en las huestes de Milei. En mayo, el divulgador de las ideas de Murray Rothbard selló un acuerdo con el Partido Demócrata, para que sea el sostén institucional de su candidatura presidencial.

Es cierto que hay otros sellos que ortbitan la coalición libertaria, como Unite (de José Bonacci), el Renovador Federal (liderado por José María Videla Sánenz, el legislador mendocino amigo de Joaquín De La Torre), o la Unión Celeste y Blanca. Sin embargo, la de los Demócratas es la estructura por la que tiene predilección el equipo de Kikuchi.

Ese partido tendrá elecciones el 9 de diciembre para renovar sus autoridades. El mendicidad Carlos Balter es el actual presidente y ya manifestó que, de momento, no pretende otro mandato. Por su carta orgánica, las elecciones en el PD son indirectas.

Es decir, cada provincia envía a dos delegados a la Junta de gobierno y a tres a la Convención Nacional. Entre los delegados surgirán las autoridades del partido. El 22 de noviembre es la fecha en la que tienen que estar los delegados seleccionados.

El PD tiene reconocimiento nacional en Córdoba, Chaco, San Luis, Mendoza, CABA y provincia de Buenos Aires. De momento, Alberto Arancibia Rodríguez, dirigente de San Luis, es uno de los que emerge como candidato a suceder a Balter. Sin embargo, hay un enigma: ¿Qué hará Victoria Villarruel?

Victoria Villarruel asumió el frente del Partido Demócrata

La diputada nacional libertaria fue electa presidenta del PD de la provincia de Buenos Aires el 15 de julio. Desde entonces, se mueve en territorio bonaerense de cara a 2023. La provincia elegirá gobernador y senadores nacionales el año que viene. Si bien públicamente se muestra cauta, recorre semanalmente el conurbano y algunos distritos del interior.

Guillermo Montenegro, jefe del despacho de Villarruel y vicepresidente del PD bonaerense, es su principal armador político. Se trata de un ex dirigente del PRO, que hasta 2019 fue asesor de un diputado nacional del partido amarillo. Aunque todavía no hay nada definido, en el PD no descartan que la diputada nacional aspire a buscar la presidencia del partido nacional.

La otra facción Demócrata que teje redes en la provincia de Buenos Aires es la que lidera Guillermo MacLoughlin, secretario general del partido nacional. La del dirigente de apellido irlandés es una línea paralela a la de Villarruel - Montenegro, y actualmente tiene ciertos vasos comunicantes con el armado que lidera Sebastián Pareja, operador bonaerense que responde a Kikuchi.

Si bien Villarruel mantiene una excelente relación con Milei, su posicionamiento en la provincia es visto con especial cautela por parte del equipo de Kikuchi. La estrategia de la abogada generó molestia en algunos sectores libertarios. “Se cortó sola”, renegó un puntero liberal del conurbano.

La elección en el partido Demócrata es clave. Pese a que el apoyo a la candidatura de Milei no está en cuestionamiento entre los demócratas, lo cierto es que según quién conduzca el partido, la relación de fuerzas puede cambiar: con el eventual liderazgo de una figura política nacional como Villarruel, los demócratas pueden sumar volumen político, algo que cotiza al alza cuando llegan los cierres de lista.

Todavía falta un mes para las definiciones. De la elección en el Partido Demócrata se desprenderán otros acuerdos subnacionales que pueden ser determinantes para la estrategia electoral de Milei.

