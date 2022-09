El diagnóstico de Elisa Carrió: “¿Cuál es el principal problema de la Argentina? Su salud mental”

"Hay que ser mansos como palomas y astutos como las víboras", dijo Elisa Carrió en Pilar

¿Quién es esa mujer que habla un martes a la noche en la peatonal de Pilar desafiando al frío y a la llovizna? ¿Por qué hay una treintena de personas que la escucha embelesada? Elisa Carrió inauguró un local de la Coalición Cívica (CC) en el centro de la ciudad de Pilar y su discurso estuvo muy lejos de la formalidad. Podría decirse que fue la reaparición de una “Lilita” recargada como nunca.

Hubo momentos de humor como si fuera una comediante de stand-up, otros con alusiones religiosas, párrafos de historia, pinceladas de filosofía y, por supuesto, muchas definiciones políticas. Los dirigentes y militantes apiñados en la calle, convocados por Matías Yofe, responsable de la flamante sede partidaria y lanzado a la precandidatura a intendente, aplauden sus intervenciones, aunque a veces cueste seguirle el hilo a sus palabras, que mezclan datos y temas de lo más disímiles.

Diego Santilli, diputado nacional y candidato a gobernador bonaerense del PRO, es uno de los invitados que se acercaron al corte de cintas del local y fue invitado a hablar, y también están la diputada bonaerense Maricel Etchecoin, de la CC, y el concejal de Juntos Sebastián Neuspiller, entre otros. Pero la estrella de la noche indudablemente es Carrió, quien llegó última al acto y se ganó toda la atención de los presentes con frases de alto impacto como las que se reproducen a continuación:

* “Me está viniendo mucho Almodóvar. La Argentina se está pareciendo a Almodóvar. Mujeres al borde de un ataque de nervios. Les recuerdo a todos que vean a Almodóvar porque el absurdo es posible. En la Argentina es posible”.

Matías Yofe, de la Coalición Cívica, se lanzó como precandidato a intendente de Pilar

* “Me salvé el día del atentado (contra Cristina Kirchner) porque viví 25 años en el barrio. Me imaginé qué hubiera pasado si seguía viviendo en Santa Fe y Paraná: habría sido cómplice de la asociación ilícita porque me hubiera comprado un copito”.

* “También me salvó Dios porque me llevó a Capilla del Señor. Si no, estaba con el copito fucsia. Cristina dijo que Dios la salvó de los disparos y Dios me salvó de los copitos”.

* “Yo estuve en los funerales de la reina. No me preocupé tanto por los copitos porque estaba en el funeral de una era (...) Esta mujer de 24 años (por la Reina Isabel II) tuvo como primer ministro a Winston Churchill, que inventó la victoria de la Segunda Guerra Mundial y la libertad para Occidente.La historia se juega de una manera como recuerdo. Me acuerdo de Churchill porque vivía en la cama como yo, fumaba, salía, no le importaba. No iba de camisón al Parlamento, yo sí muchas veces fui al Parlamento con camisón negro y tapado”.

"Si seguía viviendo en Santa Fe y Paraná habría sido cómplice de la asociación ilícita porque me hubiera comprado un copito”, ironizó lisa Carrió sobre el ataque contra Cristina Kirchner

* “¿Cuál es el principal problema de la Argentina? Su salud mental. ¿Qué es su salud mental? Haber perdido la sensatez, el respeto, una mínima educación. (...) La Argentina está en un gran psiquiátrico. Uno dice: El tiro lo detuvo Néstor. Berni no ve los crímenes porque no son de su provincia. Algunos de Juntos por el Cambio también están un poco pasaditos cuando dicen Voy a ser presidente ya y voy arreglar todo este desastre en dos minutos. Primero tenemos que salir del psiquiátrico”.

* “Es importante la inteligencia. Pero la inteligencia no al servicio de ganar guita de cualquier manera, sino al servicio de saber vivir. De nada vale ser inteligente para hacer guita sino para ser feliz cada día de tu vida. Se ha probado en el país que sos un desgraciado aunque tengas un montón de plata”.

* “¿Saben quiénes hacen la historia? Los justos, los que plantan un árbol, los que escriben una poesía, los que combaten la corrupción, los valientes, los que no le tienen miedo a la palabra”.

Elisa Carrió: "Algunos de Juntos por el Cambio también están un poco pasaditos cuando dicen Voy a ser presidente ya y voy arreglar todo este desastre en dos minutos"

* “¿Los duros y los blandos me van a decir que yo soy paloma? Llevo la paz de la paloma, pero la justicia de las víboras. Ustedes lleven la palabra de amor, que no significa el boludismo absoluto. Ay, yo doy amor y le doy bendición al corrupto. No. Hay que ser mansos como palomas y astutos como las víboras. La astucia significa, desde la bondad, alejarse de toda forma de perversión, dominio, manipulación y psicopatía”.

*“¿Saben lo que es ser humano? Primero, la conciencia de que somos ignorantes y que hay mundos incognocibles a los que sólo nos podemos acercar en el silencio interior. No están afuera, no están en nada. Ojalá les dé la gracia de cuando estén en silencio para recibir la palabra interior. Pero alguien que está con el WhatsApp todo el día no puede, no tiene tiempo para Dios ni para el amor”.

* “A los jóvenes: no crean en el poder, el juego, los casinos, en la guita. Mírenme a mí, soy la fracasada más exitosa de la historia. Gobierno Capilla del Señor sin que nadie se dé cuenta. ¿Está claro? Gobernar no es estar en un puesto. Gobernar es conducir y se conduce desde cualquier lugar”.

Diego Santilli estuvo presente junto con Elisa Carrió en el acto de la Coalición Cívica en Pilar

* “Nadie es más inmensamente libre que el que puede obedecer a Dios. Hay que tener demasiada libertad, hay que tener desafío total porque hay que librar de la necesidad al pobre para que no sea rehén de la necesidad y de la perversión del otro. Esa es la libertad. El pobre no quiere ser pobre, quiere ser de clase media”.

* “Tengan la certeza de que vamos a estar juntos, no sé si todos. La locomotora la tiene quien la dirige y desde hace años yo manejo la locomotora que muchas veces no se sabe adónde va, pero que llega a destino, llega a destino”.

* “¿Va a haber unidad de Juntos por el Cambio? Sí, pero si alguno se va no se preocupen porque en el tren de la vida en alguna estación baja alguno que se distrae, pero suben millones. El tren de la vida, como el caudal de Heráclito, es el río que es la vida y que es el tiempo, siempre trae lo mejor. No se pongan tristes por lo que se va. Pónganse contentos porque le han podado el árbol para que dé más frutos”.

SEGUIR LEYENDO: