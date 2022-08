El Frente de Todos porteño pidió la interpelación de Larreta por los incidentes frente a la casa de Cristina Kirchner

La conferencia del Frente de Todos porteño

El bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña, acompañado por el senador nacional Mariano Recalde y por algunos diputados nacionales, pidieron la interpelación del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la renuncia de su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, por los incidentes que se produjeron el sábado pasado frente al departamento de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Claudio Ferreño, como presidente del bloque, fue el primero en tomar la palabra en el salón Juan Domingo Perón del recinto legislativo. Sostuvo que “hubo una represión injustificada frente a la casa de la Vicepresidenta que se pudo haber evitado”, en la esquina de Juncal y Uruguay en el barrio de la Recoleta. “No se mide con la misma vara cuando alguien se reúne en el mismo lugar para insultar a Cristina o se junta para hacerlo con el presidente Alberto Fernández. Ahí no va la Policía de la Ciudad. Va solamente cuando están protestando los negritos, los peronistas”, denunció.

Por eso, detalló que los legisladores peronistas presentaron tres proyectos para que sean tratados por la Legislatura: un pedido de informes sobre el accionar policial durante el operativo, la interpelación de Horacio Rodríguez Larreta y la renuncia del ministro D’Alessandro.

Teniendo en cuenta que son 19 legisladores de un total de 60, tiene pocas posibilidades de prosperar pero es un gesto político para “ponerle límites al accionar represivo de la policía de Larreta”, según admitió uno de los integrantes del bloque fuera de los micrófonos.

Recalde, presidente del PJ porteño y además senador nacional, estuvo en el centro de la mesa en la que estuvieron para respaldar a los legisladores de la Ciudad los diputados nacionales Paula Penacca, Eduardo Valdés, Itaí Hagman y Gisela Marziotta. Más atrás, con fotos ampliadas en las que se podían ver algunos choques y forcejeos entre policías y manifestantes del sábado, y también a personas que filmaban la manifestación, se ubicaron los demás integrantes del bloque peronista.

Los militantes se siguen reuniendo en el departamento de Cristina Kirchner en Recoleta (Nicolás Stulberg)

Con un discurso vehemente, Recalde describió a las fuerzas policiales como “ una fuerza de seguridad para reprimir que ya lo mostró en marchas de docentes, de enfermeras o de las mujeres que reclamaban”. “Quieren demostrar quién es más antiperonista. Siempre son duros con los débiles. No pueden explicar como aparecieron dos volquetes con piedras”, agregó.

Y evaluó: “Por suerte los manifestantes no cayeron en ninguna de las provocaciones. Hay una clara persecución. ¿Cómo puede ser que hayan echado a un policía por alguien que atravesó un vallado en otra oportunidad y no al que filmaba ilegalmente o al que insultó a un diputado como Máximo Kirchner que lo único que quería hacer era visitar a su madre”?

“Estamos más unidos que nunca. Si hay que restablecer el orden debe ser de otra manera. En ese sentido vamos a proponer acciones legales, parlamentarias y políticas”, amplió.

La legisladora porteña Claudia Neira, por su parte, solicitó que en el Gobierno de la Ciudad “reflexionen” porque “no se puede sitiar con vallas a nadie”. “Que sepan que las vallas no impiden movilizaciones, ni sentido común tuvieron. Pedimos responsabilidades políticas”, contó. También se sorprendió por las últimas declaraciones de Rodríguez Larreta ante la decisión del juez Roberto Gallardo que ordenó correr a la Policía de la Ciudad de la custodia del domicilio de Cristina Kirchner. “Entiendo que apelen esa resolución, pero no que no lo van a acatar o que van a rechazar un fallo judicial”, expresó.

El diputado nacional Eduardo Valdés dijo que en el Congreso junto a sus pares Cecilia Moreau y Rodolfo Tailhade presentaron una denuncia por violación a la Ley de Inteligencia. “Había al menos 4 personas que filmaban, de civil y con uniforme a los que estábamos allí. Se pudieron escuchar las conversaciones de policías que recibían órdenes desde el Comando Central donde les decían a quienes podían insultar o agredir, si tenían fueros o no. Queremos saber también porque un camión trasladó dos volquetes repletos de piedra”, detalló.

Esta tarde, a las 16.30, senadores y diputados se reunirán en el Congreso para analizar si corresponden ampliar esa denuncia u otro tipo de acción.

La diputada nacional Paula Penacca afirmó: “Hubo cinco días de manifestaciones pacíficas y que hayan aparecido las vallas se debe a una interna de Juntos por el Cambio. Se está cruzando un límite y la ciudadanía en conjunto debe reaccionar”.

SEGUIR LEYENDO: