La Agencia Nacional de Discapacidad le respondió a Dujovne: “Miente sobre las pensiones”

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, le respondió este jueves al ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, quien criticó la política económica del gobierno de Alberto Fernández. En ese sentido, desde el organismo denunciaron que en la gestión de Cambiemos “invisibilizaron a los sectores más postergados de la sociedad”.

“Dujovne miente sobre las pensiones para personas con discapacidad; y deja en claro lo que quiere el macrismo, recortar sin importar la vida de la gente”, dijo Fernando Galarraga, director de la Agencia Nacional de Discapacidad y agregó: “Lo que expresa Dujovne es el proyecto político que desampara a los sectores más vulnerables, esas son las ideas del macrismo y parte de la política que ya implementaron cuando estuvieron en el gobierno. Ellos invisibilizaron a los sectores más postergados de la sociedad y le negaron un derecho, justamente esos sectores que necesitan de un Estado presente”.

En ese sentido, Galarraga detalló que en el gobierno de Cambiemos se “eliminaron 170.000 pensiones, cajonearon 145.000 expedientes y plantearon que la política social tenía que ser la política de los números, la política que se cierra en un Excel” .

“Dujovne no sólo miente e intenta sembrar dudas sobre las pensiones, si no que desconoce de lo que habla. Porque a las pensiones que su gobierno dio de baja la propia la Justicia obligó a restituirlas”, agregó.

“Nosotros, en cambio, en esta gestión estamos por entregar la pensión 200.000, estamos avanzando en políticas de restitución y ampliación de derechos, porque entendemos que la inclusión de personas con discapacidad se construye todos los días con un Estado que reconoce que hay una deuda con este sector y reconoce que tenemos todavía mucho trabajo por hacer, y en esa tarea estamos avanzando todos los días”, aseguró.

Durante una entrevista televisiva, Dujovne dijo que “la economía que estamos viendo no va para ningún lado, no tiene norte. Ni sabemos cuánto va a ser la inflación de este año -que va a ser altísima- y no sabemos de cuánto va a ser el año que viene; la pobreza por las nubes; los chicos que se van a vivir a otros países...”, graficó el economista para describir “esa sensación de desesperanza” que prima en la sociedad “como resultado de no haber seguido con el programa que estábamos llevando adelante” durante la gestión de Cambiemos.

En este marco, Dujovne apuntó al Gobierno del Frente de Todos que “durante dos años y medio regó la plantita de la inflación hasta que fue trepando por las paredes con riesgo de convertirse en una hiperinflación”.

También opinó que uno de los “muchos motivos” del fracaso electoral fue no haberle podido “explicar a la sociedad” que el programa económico de Macri “era el único camino” porque “sino va a venir un Gobierno que va a hacer déficit, poner cepos... y eso es lo que pasó”.

Al referirse a la actualidad, Dujovne insistió con que para sortear la crisis económica la administración de Alberto Fernández tiene que “hacer lo que estábamos haciendo en nuestro Gobierno”. Propuso “bajar el gasto público”; hacer una reforma previsional que incluya “subir la edad jubilatoria” a 68 años tanto para hombres como para mujeres; eliminar los regímenes de privilegios; “modificar la legislación laboral; y revisar las pensiones por invalidez porque “la mayoría son truchas”. “Es cierto, una economía competitiva es un poco áspera, pero es áspera en todo el mundo”, aclaró.

