José Alperovich volvió a pedir un jurado de ciudadanos para ser juzgado por violación

José Alperovich

El ex gobernador de Tucumán José Alperovich volvió a pedir ayer en la justicia un juicio por jurados para ser juzgado en la causa en la que está acusado de violar y abusar sexualmente de su sobrina. El pedido había sido rechazado el mes pasado pero ahora fue apelado donde el ex funcionario insistió en su planteo.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la defensa de Alperovich, a cargo del abogado Mariano Cuneo Libarona, presentó un escrito de 17 páginas en la Cámara del Crimen con el que fundamentó su pedido. “El jurado popular es el juez natural de esta causa (art. 18, Constitución Nacional), y la injustificada demora de los poderes legislativos nacional y local de concretar la transferencia de la jurisdicción penal al juez natural precisado en la Constitución no puede erigirse como obstáculo para el ejercicio de un derecho constitucional” , sostuvo.

Tres veces gobernador de Tucumán, Alperovich fue procesado por tres hechos de abuso sexual simple y seis de violación contra su sobrina en 2017 y 2018, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en Tucumán mientras ella trabajaba para él. Los abusos y violaciones fueron “mediando abuso de poder y autoridad” que por eso y el tiempo que duraron “le ocasionaron a la víctima un sometimiento sexual ultrajante”, dijo el juez de instrucción Osvaldo Rappa.

Alperovich no apeló el procesamiento y pidió que la causa pase a juicio oral. Pero solicitó que el proceso sea por un jurado popular. “Lo he pensado con mi familia abogados, y quiero ser juzgado en los términos que establece la Constitución Nacional, a través de un jurado popular. Que el pueblo, en democracia, juzgue si los hechos que me atribuyen son reales o no”, sostuvo.

La causa está en la justicia donde no hay juicios por jurados. Por eso pidió la incompetencia de la justicia nacional para que el expediente pase a los tribunales de la ciudad de Buenos Aires donde desde el año pasado rige una norma que los establece. Pero los fiscales Santiago Vismara y Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), y la querella que representa a la víctima, Pablo Rovatti, a cargo del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, se opusieron.

El juez Rappa rechazó el pedido del ex gobernador. “Teniendo en cuenta que estas actuaciones se iniciaron e investigaron en este fuero, que la cuestión de competencia ya fue zanjada por el máximo tribunal del país, aunado a que el delito que se le endilga a Alperovich aún no fue transferido a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la declaración de incompetencia al ámbito capitalino en este estadio procesal en el que ya se decretó el procesamiento del imputado resulta improcedente, ilegitimo y atentaría contra la celeridad y economía procesal que debe regir en todo expediente; por lo que corresponde rechazar sin más el planteo traído por la defensa, con la imposición de costas por no existir razón plausible para litigar”, resolvió a fines de junio el magistrado que agregó que “hacer lugar al planteo que en mi opinión resulta por demás dilatorio a esta altura del proceso de parte de la defensa”.

La defensa de Alperovich apeló para que esa decisión sea revisada por la Cámara del Crimen. Ayer la defensa presentó sus fundamentos. Señaló que cuando la Corte resolvió la competencia a favor de la justicia nacional no lo hizo por su pedido de juicio por jurados. También manifestó que por el tipo de delitos la pena que le podría caber está dentro del rango que la ley de la ciudad fija para un jurado popular.

El querellante Rovatti y el fiscal de Cámara Joaquín Gaset volvieron a oponerse al planteo. Ahora deberá resolver el juez Sala VI Ignacio Rodríguez Varela. La defensa de Alperovich ya adelantó que llegará con su reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

