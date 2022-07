Alberto Fernández se reunió con las autoridades de la AMIA y le expresaron preocupación por el avión iraní

Alberto Fernández con las autoridades de la AMIA

Alberto Fernández recibió este mediodía a dirigentes de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) en la Casa Rosada, tres días antes de que se cumplan 28 años del atentado a la institución judía, donde murieron 85 personas y resultaron heridas más de 300.

“Vinimos como todos los años, como hicimos con todos los gobiernos -en este siempre nos invitan-, a levantar nuestro reclamo. Estamos hablando de que estamos a tres días de la conmemoración de uno de los peores atentados de la historia argentina que después de 28 años sigue impune”. Queremos que el reclamo siga vivo, no tenemos que acostumbrarnos a vivir con la impunidad. Eso le transmitimos al Presidente”, sostuvo a la salida del encuentro el titular de esa entidad, Amos Linetzky.

Junto al canciller, Santiago Cafiero, el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, y la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, el Presidente recibió en su despacho por espacio de 40 minutos a Linetzky, que ocupa el máximo cargo de la entidad judía, al secretario general, Gabriel Gorenstein, al director ejecutivo, Daniel Pomerantz, y al tesorero Carlos Halperín.

“Se tocaron muchos temas en la reunión. Transmitimos nuestra preocupación por el tema del avión iraní, que todavía está investigándose en la Justicia. Sabemos que está en manos de la Justicia y el Poder Ejecutivo no se puede inmiscuir en la investigación. Esperamos prontas respuestas, ustedes saben que los tiempos de la Justicia son este país inadmisibles. Tenemos 7 años de la muerte del fiscal Nisman y no tenemos respuestas; 28 años de la AMIA, 30 años de la embajada. Es realmente shockeante. Los tiempos del país, no podemos permitirnos un estado de derecho, una democracia manejar esos tiempos, es ridícula”, agregó Linetzky.

Según informó Presidencia de la Nación, Alberto Fernández ratificó “su compromiso por el esclarecimiento de los atentados a la sede de la AMIA y a la Embajada de Israel y la lucha contra el antisemitismo”.

Este lunes se conmemoran 28 años del atentado

El Presidente de la Nación, de acuerdo a lo que pudo indagar Infobae, no acudirá el lunes al acto que se hará frente a la AMIA, en Pasteur 633, a las 9.30 “para hacer memoria y exigir justicia”, según publicó la entidad en su cuenta de Twitter, acompañada por un video para recordar el hecho. Volverá a ser presencial después de dos años donde debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus. El lunes 18, un rato antes del acto de la AMIA, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, será el orador en una actividad conmemorativa en la embajada de Israel, en Tel Aviv.

“No hay invitaciones específicas, la invitación es a toda la sociedad, no hay invitaciones personalizadas. El pedido de justicia es para todos, están todos invitados. Queremos que todos los argentinos nos apoyen”, se limitó a responder Linetzky, apenas un rato después de que culminara la reunión en la Casa de Gobierno sobre el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994. Por la voladura de la mutual judía no hay detenidos ni condenados, casi tres décadas después. La Justicia argentina se lo atribuyó al grupo pro-iraní Hezbollah, pero la causa no tuvo demasiados avances.

El Presidente junto a Amos Linetzky

Consultada sobre la preocupación que habían dado a conocer las dirigencias tanto de la AMIA como de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) en la última semana por la falta de resolución en el tema del avión venezolano-iraní retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti había comentado que “es un tema de la Justicia y nos preocupa que haya detenidos sin una resolución de la Justicia de porqué, o cuánto o para qué deben estar detenidos. Sería interesante que la Justicia pueda resolver ese problema lo antes posible”.

Durante el encuentro del año pasado, que se hizo el 14 de julio por la tarde, en la Rosada se había descubierto una placa que forma parte de un proyecto para recordar a las 85 personas asesinadas en el atentado y que, en este caso, recuerda a Sebastián Barreiros. “El 18 de julio de 1994, ochenta y cinco personas fueron asesinadas en el atentado a la AMIA. En homenaje a las víctimas fatales, el proyecto ‘Sueños quebrados’ rescata los anhelos de las personas fallecidas. Sebastián Barreiros (5 años) le dijo a su maestra que cuando fuera grande iba a ser presidente ‘para pagarle mucha plata a los jubilados’. Con esta placa aspiramos a mantener viva la memoria y el reclamo de justicia por cada una de las víctimas”, reza el texto del homenaje.

En 2020, el encuentro con los dirigentes -entonces presidía la delegación Ariel Eichbaum- se realizó en la residencia de Olivos.

SEGUIR LEYENDO: