Más repudios por el argentino que murió sin asistencia en Bolivia: “Hay que terminar con los tours de salud de los países vecinos”, pidió Pichetto

Miguel Ángel Pichetto, precandidato a Presidente a 2023, cuestionó la "falta de reciprocidad" en la asistencia sanitaria a extranjeros (Télam)

La muerte del salteño Alejandro Benítez, quien visitaba Bolivia como turista, disparó la polémica sobre los gastos sanitarios que afronta cada país cuando un ciudadano del otro estado debe recibir asistencia médica. El docente argentino, que había sufrido un accidente de tránsito, falleció en medio de denuncias de la familia hacia el Estado boliviano por “abandonarlo” a su suerte y exigirle un pago para atenderlo.

En el marco de esa controversia, el ex candidato a vicepresidente y dirigente peronista Miguel Ángel Pichetto repudió lo sucedido: “ Hay que terminar con los tours de salud de los países vecinos a CABA. Lo que le pasó a un ciudadano argentino en Bolivia debe servirnos de experiencia”. Y propuso: “ Si la reciprocidad no existe debemos cobrarles a los extranjeros que necesiten asistencia. Somos un país tremendamente generoso”.

Benítez era oriundo de la localidad salteña de General Mosconi y había ido junto a un grupo de amigos a pasar sus vacaciones en Bolivia. El jueves pasado, mientras circulaba por una ruta en su motocicleta, fue embestido por un camión a la altura de Ivirgarzama, en Cochabamba, lo que le provocó serias heridas.

Según los testigos del hecho y sus acompañantes, tanto el camionero que lo chocó como el personal de fuerzas de seguridad y del Centro Médico de Ivirgarzama que intervinieron se negaron a llevarlo hasta un Centro Médico de mayor complejidad porque les exigieron pagar por anticipado y en dólares o pesos bolivianos los gastos de traslado de la ambulancia.

Ante lo sucedido, el gobierno de Salta presentó un pedido ante la Cancillería argentina para reclamar ante el Estado Plurinacional de Bolivia en reclamo por el abandono, la falta de atención médica y la muerte de Benítez. “Con mucha indignación, formalizamos ante Cancillería el reclamo por incumplimiento al tratado internacional sobre Asistencia Médica y exigimos una pronta respuesta”, publicó esta tarde el gobernador Gustavo Sáenz, en su cuenta de la red social Twitter.

El mandatario agregó: “Repudiamos la inaceptable e incomprensible falta de atención sanitaria y el abandono de persona que sufrió el salteño Alejandro Benítez por parte del Estado Plurinacional de Bolivia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y la falta de reciprocidad con los argentinos”.

Con el mismo énfasis, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, explicó a Infobae que el hecho es una “irregularidad” que viola el Acuerdo de Cooperación en Materia de Salud entre Argentina y Bolivia que contempla “garantizar la gratuidad y oportunidad de los tratamientos de las urgencias y emergencias que afecten a nacionales de una parte que se encuentre en el territorio de la otra parte, independientemente de su estatus migratorio”.

Alejandro Benítez falleció en Bolivia tras sufrir un accidente de tránsito

El mandatario provincial recordó que el “Acuerdo de reciprocidad en materia de atención de la salud que fue firmado en julio de 2019″ con la participación de “la ministra de Salud de ese momento, de (el gobierno de) Evo Morales y (el ministro de Salud argentino Adolfo) Rubinstein, junto a las cancillerías argentina y boliviana”. “Ese convenio funcionó unos meses”, lamentó hasta la caída del gobierno de Evo Morales, el 19 de noviembre del mismo año.

De acuerdo a la información de Gerardo Morales, hasta el momento se hicieron por lo menos 5 cirugías a ciudadanos argentinos y después, con la asunción del nuevo gobierno, “el convenio de reciprocidad dejó de cumplirse” y tampoco se restableció.

Morales destacó la importancia de ese Acuerdo que él mismo decidió impulsar “a partir del caso de Manuel Vilca, el chico jujeño al que le querían cobrar 10 mil dólares en un hospital público” de Bolivia, luego de sufrir en ese país un accidente que le provocó graves lesiones lumbares y en las piernas.

Alejandro Benítez (en segundo plano), en una foto que se tomó durante su viaje por Bolivia

El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, mantuvo en las últimas horas gestiones con autoridades de la Cancillería de Bolivia para “pedir explicaciones” sobre el caso de Alejandro Benítez. El diplomático aseguró que el gobierno del país vecino “hizo una auditoría sobre el caso y entregará a la Argentina, en 48 horas, un informe con la historia clínica de la entrada del paciente a la sala de primeros auxilios, cuánto tardó la ambulancia, lo que hicieron con el paciente en el hospital y el horario de fallecimiento”, indicó a la agencia Télam.

Pese a estas gestiones y el revuelo político, la polémica fue minimizada desde el otro lado de la frontera. El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, consideró que el accidente mortal “se ha magnificado”, y aseguró que, según autoridades de la ciudad de Ivirgarzama “no es verdad” que la víctima no haya recibido atención médica.

