Franco Rinaldi se cayó de su silla de ruedas y sufrió una fractura

Franco Rinaldi, consultor aeronáutico

El consultor aeronáutico y ex candidato a diputado, Franco Rinaldi, se cayó de su silla de ruedas y sufrió una grave fractura cuando estaba por ingresar a los estudios del canal A24, donde iba a participar del programa de Viviana Canosa.

Según explicó la conductora del ciclo “Viviana con vos”, se accidentó cuando descendía de su vehículo para ingresar al estudio televisivo. Canosa se enteró de lo sucedido mientras se encontraba al aire aguardando la llegada de Rinaldi: “Queremos saber lo que pasó. Espero que no sea grave. Tuvo un accidente en la puerta del canal, vino sin ayuda, sin colaboración”. “Estamos atentos, lo más importante es lo que pase con Franco Rinaldi”, agregó de cara a las cámaras.

De inmediato, el panelista Carlos Campolongo se dirigió hacia la sala donde se encontraba el ex candidato de Republicanos Unidos, la fuerza con la que compitió en las últimas elecciones Ricardo López Murphy. “Está dolorido, se golpeó la rodilla, está bien”, indicó Campolongo, quien informó en ese instante que ya se encontraba en camino la atención médica “para que le hagan rayos y lo internen”.

Fue el legislador porteño Roberto García Moritán, el que transmitió que Rinaldi “cree que se rompió la pierna; se fracturó” .

En carácter de consultor aeronáutico, Rinaldi iba a ser entrevistado para hablar de la situación del avión venezolano-iraní que se encuentra retenido en Ezeiza, ya que su abogada, María Eugenia Talerico, quien también representa a López Murphy y al diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, forma parte de la investigación.

En redes sociales el politólogo recibió mensajes de apoyo y los deseos de una pronta recuperación. Entre ellos se destacó el propio López Murphy, quien a través de su cuenta de Twitter manifestó: “Quienes te conocemos sabemos que sos un admirable superador de adversidades. ¡Fuerza!”.

Además de ser consultor en temas de aviación comercial, Rinaldi es licenciado en Ciencias Políticas egresado de la Universidad de Buenos Aires. Padece una osteogénesis imperfecta, que es un trastorno genético por el cual los huesos se fracturan con facilidad.

Accidente de Franco Rinaldi

Es el segundo accidente que protagoniza en poco tiempo; el anterior involucró a terceros. La madrugada del 13 de mayo atropelló a una chica que circulaba en bicicleta y trabaja como delivery. Según se desprende de las imágenes, la joven trabajadora habría cruzado la avenida cuando el semáforo que le habilitaba el paso indicaba la luz roja. La víctima sufrió fractura de pelvis y politraumatismos de cráneo.

El accidente ocurrió en el cruce de avenida Las Heras y Billinghurst, cerca de la 1:10. Al llegar al lugar de los hechos, efectivos de la Policía de la Ciudad constataron la presencia de una joven de 23 años tirada en el piso y con lesiones provocadas por el impacto del vehículo de Rinaldi, un Kia Cerato color gris adaptado para personas con discapacidad debido a la enfermedad que padece el consultor.

El diputado radical Martín Tetaz estuvo en el lugar asistiendo a su amigo y a la víctima. El economista explicó que había cenado con Rinaldi en un restaurante de la zona. Al finalizar la comida, se despidieron y cada uno emprendió el regreso a sus hogares. Pero cuando el legislador ya había llegado a su casa recibió un llamado de urgencia de Rinaldi contándole lo que había sucedido y pidiéndole ayuda.

“Cuando estoy en casa, me llama por teléfono Franco y me dice ‘bajá por favor que tuve un accidente, atropellé a una chica y no me puedo bajar del auto para saber si está bien’”, explicó en aquella oportunidad Tetaz.

“Efectivamente había una chica de delivery en el piso que ya estaba haciendo asistida”, contó. Tetaz dijo que acompañó a Rinaldi durante la primera parte del procedimiento policial de rigor, hasta que llegó su abogado y se hizo cargo de la situación. “Me fijé primero que estuviera bien la chica, después me quedé con Franco hasta que llegara su abogado. Llegó la ambulancia, subieron a la chica y estaba consciente”, aseguró.

