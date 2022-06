Los 19 tripulantes del avión venezolano-iraní extendieron su estadía en el hotel de Canning

Hotel Plaza Canning Design: en este lugar se hospedan los venezolanos e iraníes que viajaron en el sospechoso avión que está retenido en Ezeiza. (Gaston Taylor)

Los 19 tripulantes del avión venezolano-iraní confirmaron ayer por la noche que extenderán su estadía en el hotel de Canning donde se encuentran alojados desde su llegada al aeropuerto de Ezeiza, mientras el juez federal Federico Villena continúa con la investigación sobre el motivo por el que vinieron a los 14 venezolanos y los 5 iraníes a la Argentina.

Luego de que el FBI aportara evidencias a la Justicia para confirmar que el piloto del avión venezolano, Gholamreza Ghasemi, es un terrorista internacional que pertenece a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, ahora el juez deberá decidir si avanza con una imputación penal.

En este contexto, los huéspedes informaron a la administración del Hotel Plaza Canning Design que permanecerán en sus habitaciones, ya que este lunes debía realizar el check-in, aunque no precisaron hasta qué fecha se quedarán.

“Hoy se vencía la estadía de los 19 huéspedes y renovaron la reserva. El número de días que se quedarán lo sabremos durante el día de hoy ya que para hacer la facturación ellos tienen que venir y cancelar el pago”, precisó Cesar Giuggioni, dueño del complejo hotelero a CNN Radio. El precio de la habitación doble, sólo con servicio de desayuno, oscila entre USD 115 y USD 180.

“Me dio la sensación de que va a ser por unos cuantos días” , alertó Giuggioni, quien se enteró ayer por la noche de que continuarán alojados en el hotel.

El Hotel Plaza Canning Design había sido allanado el 13 de junio por orden del juez Villena, quien incautó pendrives, teléfonos, computadoras y documentación de los sospechosos. Además de retener también los pasaportes a los venezolanos, les tomaron a todos las huellas dactilares.

En ese procedimiento, la Policía Federal no sólo revisó los dormitorios de la comitiva del viaje de la sospecha sino que también ingresó a las habitaciones de todas las personas que pasaron la noche en ese hotel.

Gholamreza Ghasemi, piloto del avión venezolano-iraní, durante el allanamiento en el Hotel Plaza Central Canning

Tanto los iraníes como los venezolanos se habían mostrado tranquilos durante todo el operativo y no pusieron resistencia. Se quedaron callados y casi sin hacer comentarios.

Con ese mismo perfil bajo continúan hasta el momento . “Los venezolanos salen un poco más de la habitación que los iraníes porque ellos son más buscados por la prensa y ya han tenidos situaciones de acoso periodístico”, relató Giuggioni.

“Los iraníes se asustaron y se quedaron adentro en estos días. Ellos están permanentemente en su cuarto, ni siquiera bajan a desayunar o a comer”, contó el dueño del hotel ya que los huéspedes se manejan a través del servicio de cuarto.

Consultado acerca de si le preocupa la “mala fama” que los tripulantes del avión sospechoso podría darle al hotel, Giuggioni descartó que pueda perjudicar su negocio y puso como ejemplo que este fin de semana largo hubo “ocupación completa”.

Efectivos de la Policía Federal se retiran del Hotel Plaza Central Canning tras el allanamiento por la causa que investiga a los tripulantes del avión venezolano-iraní que continúa retenido en el Aeropuerto de Ezeiza

“No me preocupa lo que se dice sobre el espionaje o el terrorismo. Nunca pensé que iba a pasar por esa situación. Hoy me dedico a resolver las circunstancias del momento y no a pensar si se puede tener alguna situación de peligro. No estamos viendo una situación alarmante a la vista”, sentenció el empresario.

Y agregó: “Todo se está manejando muy correctamente. Hay custodia policial de civil y tenemos más seguridad que de costumbre. No nos podemos quejar de la situación porque no nos complica para nada el desarrollo habitual del hotel”.

Según el documento emitido por el FBI, uno de los 4 iraníes que se alojan en el hotel es terrorista. Desde Washington aseguran que Gholamreza Ghasemi, llegó a Buenos Aires como piloto de un Boeing modelo 747-300M con matrícula YV3531, que pertenece a la empresa Transportes Cargo del Sur (Emtrasur), una filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa).

