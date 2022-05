Cecilia Goyeneche, la fiscal de Entre Ríos que fue destituida: “No hay condiciones que favorezcan las investigaciones”

Cecilia Goyeneche: "No hay condiciones que favorezcan las investigaciones"

Cecilia Goyeneche, la fiscal anticorrupción que investigó al poder de Entre Ríos y terminó destituida, preocupada por el deterioro institucional y la impunidad con la que se gestó su corrimiento del cargo, manifestó que “no hay condiciones” para llevar adelante investigaciones contra la corrupción política.

La expulsión de la procuradora adjunta fue dispuesta el pasado lunes por el Jury de Enjuiciamiento, con una mayoría de 5 a 2, conformada por representantes que integran el Superior Tribunal de Justicia local y responden al gobierno del peronista Gustavo Bordet.

“Siento la tristeza de la situación personal y laboral de ver como la situación en Entre Ríos se deteriora institucionalmente, y también la indignación de que eso esté pasando”, expresó en las últimas horas Goyeneche, quien se mostró con “fuerza de saber que vamos a procurar que se revierta esta situación -y que probablemente lo consigamos- porque es de un grado de obscenidad y de injusticia tan grande...”. “Estoy confiada que se va a revertir”, enfatizó.

La fiscal calificó su destitución como una “venganza política” y como “una reacción del sistema” para evitar que vuelvan a suceder investigaciones al poder como sucedió en Entre Ríos: “Se está pensando en cauterizar la situación para que no vuelvan a realizarse investigaciones de corrupción con esa fuerza”.

En diálogo con Todo Noticias (TN), Goyeneche explicó que “es muy difícil investigar” la corrupción política en Argentina “porque no hay ninguna condición que favorezca la investigación ; generalmente son esfuerzos personales o decisiones colectivas de un grupo de personas”. En ese sentido, ejemplificó que en Entre Ríos “tomamos una decisión colectiva de enfocarnos y poner los poquitos recursos que teníamos”. “Es sumamente difícil, toda la investigación se hace a contracorriente” , agregó.

“Las investigaciones son esencialmente documentales, lo que se necesita es documentación y la documentación está en poder del gobierno. Si no hay cambio de signo político o internas es muy difícil encontrar la información. Sino tienen todo el poder de restringir o impedir el acceso”, precisó.

Goyeneche fue destituida a partir de la investigación de los contratos de la legislatura entrerriana por la cual reveló un entramado para extraer del Estado, vía contratos de locación, ingentes recursos públicos todos los meses durante más de una década. “Se descubrió una organización mafiosa que simuló contratos desde 2008 por 53 millones de dólares”, explicó en su momento. Sin embargo pasó a ser acusada bajo el argumento de supuesto “mal desempeño” de su cargo por no haberse excusado a tiempo de la investigación debido a la presunta relación con uno de los imputados de la causa, Pedro Opromolla, el contador jefe del estudio donde se habrían procesado los fondos malhabidos.

Este lunes reafirmó su postura: “No creo que me haya debido excusar, esto es una causa que se investigaba un desfalco enorme en la legislatura entrerriana. No existe antecedente de que a alguien se lo destituya del cargo porque se excuso o no se excuso. Es ilógico, es una barbaridad, no tiene relación conceptual. Es una revancha” , insistió.

Cecilia Goyeneche, la fiscal anticorrupción que investigó al poder de Entre Ríos y terminó destituida

Consultada sobre si cree que el gobernador Gustavo Bordet tuvo influencia en su destitución, la fiscal respondió que “el Gobierno de Entre Ríos intervino formalmente en todo el proceso”. “Cuando empezó la causa fueron tal las ganas de destituirme que tenían en el jurado de enjuiciamiento que decidieron modificar la forma en la que se iba a llevar mi juzgamiento y eliminaron la acusación -que establece la ley en Entre Ríos- por el Ministerio Público Fiscal y eligieron un abogado que ejerce la profesión, no un fiscal. Para ello tuvieron que incumplir tres leyes y la Constitución provincial, cuando nos opusimos, interpusimos un amparo, pero el gobernador de Entre Ríos dio la orden de que eso se recurra. Si ese recurso no hubiera existido la causa se hubiera corregido”, explicó.

“Bordet intervino e impidió que el jury se canalizara por los canales institucionales, me sometieron a un juicio absolutamente ilegal que terminó en mi destitución” , apuntó contra el gobernador.

“No hice nada heroico ni extraordinario, solo puse mucha energía en llevar adelante esas investigaciones. Es lo que se espera de mi cargo”, concluyó Goyeneche.





SEGUIR LEYENDO: