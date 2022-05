Horacio Rodríguez Larreta: “El momento de la Argentina es crítico, la gente no llega al fin de semana, no a fin de mes”

Larreta antes del tedeum

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que el momento de la Argentina es crítico antes de participar del tedeum del 25 de mayo, donde se esperaba un mensaje fuerte del cardenal Mario Poli que al final no sucedió.

Desde el Polo Educativo Mugica, en el Barrio 31, donde participó del izamiento a la bandera por el Día de la Patria junto a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, Larreta planteó un duro diagnóstico sobre el país.

“Hoy es un día para unirnos todos. Después hay temas de todos los días. Hoy es un día para mirar en perspectiva. Somos un gran país. Tenemos mucho para crecer. Estamos pasando una situación difícil por la inflación, por muchas cosas. También es un día para recordar que tenemos un potencial enorme. Confío en los argentinos de que vamos a salir adelante”, dijo el jefe de Gobierno.

Cuando le preguntaron acerca del discurso de Poli, Larreta dijo que “no se quería adelantar” pero remarcó que la crisis en el país es grave. “Todos los años participo del tedeum. Es parte de mi rol como jefe de Gobierno. El momento de la Argentina es crítico más allá del mensaje . La gente no llega al fin de semana, no al fin de mes. Es un nivel de pobreza altísimo. Es un momento crítico sin ninguna duda . Es un 25 de mayo para confiar en la Argentina, para creer en la Argentina”, finalizó ante los medios de prensa que concurrieron al Polo Educativo.





Las declaraciones de Larreta coinciden con su ronda mediática de los últimos días en las que levantó de manera marcada su perfil presidencialista. Hace apenas dos días, por ejemplo, se refirió a qué haría -por ejemplo- con Aerolíneas, YPF y los planes sociales si es elegido como mandatario de los argentinos.

“Mi obsesión es con la Ciudad de Buenos Aires, es mi responsabilidad; pero también tengo una obsesión similar con tener un plan para sacar la Argentina adelante, para que la gente viva mejor“, aseguró el referente de Juntos por el Cambio en una entrevista con radio Mitre. En esta línea, y consultado por el periodista Eduardo Feinmann, aseguró que las candidaturas en la alianza opositora se van a definir en una PASO. “Los candidatos los va a elegir la gente, después quién se presenta falta un año para el cierre de la lista”, expresó.

Para Rodríguez Larreta, la unidad de JxC no está en duda, “pero hay que trabajarla todos los días”, al tiempo que criticó la política económica del Gobierno de Alberto Fernández. “Necesitamos un punto de inflexión, un plan, la gente no llega al fin de semana, no a fin de mes; y no podemos ser amigos de Venezuela, Cuba, ser ambiguos con Rusia. Hay que estudiar, planear, no hay un slogan para resolver las cosas en cinco minutos”.

