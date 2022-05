Boleta Única Papel: malestar en la oposición por la ausencia de un diputado de JxC que complica el quórum

Foto: Luciano González

La sesión especial convocada para este jueves a las 12 para debatir la implementación de la Boleta Única de Papel en la Cámara de Diputados corre serio riesgo. Por un lado, quedó a merced del Frente de Todos, que impulsa una maniobra -avalada por el reglamento- que podría postergarla. Sin embargo, la oposición también enfrenta serios problemas para alcanzar el número mínimo de diputados necesarios para abrir el debate.

La semana pasada, tras un acuerdo político que tomó por sorpresa al oficialismo, casi todos los bloques de la oposición presentaron un pedido de sesión especial para tratar la más de media docena de proyectos con estado parlamentario.

La novedad fue que desde el Interbloque Federal, integrado por el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo y por el ex titular de la Cámara baja Emilio Monzó, entre otros, lograron sumar a la iniciativa a Juntos por el Cambio (PRO, UCR y CC), a los liberales José Luis Espert y Carolina Píparo, a Felipe Álvarez del bloque CREO, y a dos diputados rionegrinos del bloque Provincias Unidas. Estos últimos tienen gran peso dado que responden al ex gobernador y actual senador Alberto Weretilneck, quien suele votar junto con el Frente de Todos en la Cámara alta. Además, si bien no firmaron la iniciativa, los libertarios Javier Milei y Victoria Villarruel también se comprometieron a bajar al recinto para dar el quórum.

En principio, la oposición contaba con 131 votos y se necesitan 129 para abrir el debate. No obstante, la mendocina Jimena Latorre atraviesan una situación personal delicada que podría obligarla a perderse la sesión . La semana pasada ella misma contó a través de las redes sociales que tiene cáncer de mama y que debe someterse a quimioterapia.

Según detallaron desde el bloque radical a Infobae, Latorre tiene un pasaje para viajar hoy a la noche. Cerca de la diputada revelaron que está “sin voz”, pero que de todos modos hará su mayor esfuerzo por dar el presente.

Claudio Poggi

En cambio, la ausencia que despertó mayores suspicacias fue la del puntano Claudio Poggi , quien conforma un monobloque dentro de Juntos por el Cambio llamado Avanza San Luis. Poggi obtuvo su banca en 2019 en una alianza con el PRO.

Desde el Interbloque Federal cuestionaron el accionar del diputado, quien pidió licencia este lunes por un “viaje familiar”. “La sesión estaba convocada desde la semana pasada”, recordaron con enojo . “La idea era avanzar este jueves, pero hasta los propios se toman el día”, ironizaban en el entorno de otro diputado que colaboró en la junta de firmas.

Algunos también señalaron con malicia que el mismo Poggi presentó a principios de año uno de los proyectos para implementar la Boleta Única de Papel en todo el territorio nacional . “La falta de Institucionalidad es uno de los graves males de nuestro País y de nuestra Provincia. Un ejemplo lo representan las famosas listas/votos “sabana”. Hoy volví a insistir con ese tema en la Cámara de Diputados de la Nación con un proyecto de Ley de Boleta Única de Papel”, había publicado en sus redes sociales en febrero pasado.

Sin Poggi, y ante la eventualidad de que Latorre no pueda participar de la sesión por su problema de salud, la oposición tendría los votos justos, 129. Sin margen para ninguna otra sorpresa o percance.

En caso de lograr abrir el debate, lo más probable es que no se pueda aprobar ningún proyecto dado que no tienen dictamen de comisión y, por lo tanto, por reglamento se requieren dos tercios de los votos para sancionar un proyecto “sobre tablas”. Es decir, dependerían de la voluntad del Frente de Todos, que hasta el momento no parece dispuesto a acompañar.

Desde la oposición reconocen que el principal objetivo es simplemente “mostrar una posición unificada” y presionar al oficialismo para que -tras dos meses de demora- constituya la Comisión de Asuntos Constitucionales. Por otro lado, para forzar un posicionamiento sobre un tema incómodo para el Gobierno.

Aunque todo podría quedar en la nada incluso antes de comenzar, ya que el oficialismo convocó a su propia sesión especial para el mismo día, pero una hora antes, para discutir tres proyectos “de consenso” que obtuvieron dictamen esta semana (cannabis, construcción y VIH). Si logra llegar a los 129, el debate por la Boleta Única deberá quedar para otro momento.

SEGUIR LEYENDO: