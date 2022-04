En Jerusalén, Victoria Donda participó de una reunión internacional para combatir el antisemitismo

La titular del INADI participó de un encuentro en Jerusalén para debatir acciones y políticas contra el antisemitismo

Con el objetivo de profundizar los lazos diplomáticos con Tel Aviv, la presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda Pérez, viajó a Israel invitada por el World Jewish Congress, para participar de las dos jornadas de la “Reunión Internacional de Enviados y Coordinadores Especiales para la Lucha contra el Antisemitismo” (SECCA por las siglas en inglés) en la ciudad de Jerusalén.

Durante los encuentros que compartió con referentes de diferentes países y organismos internacionales, la titular del INADI intercambió miradas, ideas y experiencias vividas por los distintos pueblos que han sufrido los peores procesos de genocidio y discriminación.

En ese contexto, Donda -que vivió en carne propia y en su dolorosa historia familiar las consecuencias de los años más oscuros de la historia Argentina- conmovió con su testimonio a los referentes mundiales presentes .

Luego, la titular del INADI remarcó la postura del organismo argentino de comprender que la discriminación y el racismo, lejos de ser conductas individuales, son ejes estructurales de nuestras sociedades .

Durante los encuentros que compartió con referentes de diferentes países y organismos internacionales, la titular del INADI intercambió miradas, ideas y experiencias vividas

“El racismo no es un factor cromático ni es una situación que le ocurre a algunas personas, llamadas o denominadas ‘minorías religiosas’ en determinados lugares, como no lo es la discriminación tampoco. Sino, no se entiende por qué las mujeres somos, de las personas, los seres más discriminados en las sociedades. Las mujeres somos mayorías, no somos minorías. Las personas de la comunidad judía, las personas que no son blancas y con rasgos europeos, somos mayorías en el mundo. Entonces hay una mayoría discriminada mundialmente”, dijo.

Argentina tiene la sexta comunidad judía más grande del mundo. En ese sentido, Donda remarcó el trabajo cotidiano que realiza el organismo en el combate contra la discriminación, así como el peso de las denuncias que reciben por antisemitismo.

“El INADI tiene varias estrategias de asistencia a la comunidad judía, como la asistencia a víctimas del antisemitismo, el monitoreo de redes sociales y, también, un observatorio de redes sociales. Del 100% de las denuncias de antisemitismo, más de un 50% fueron en las redes sociales . Ese monitoreo, además lo completamos con otro de los medios de comunicación que, a su vez, se completa con informes, recomendaciones y capacitación a periodistas”, sostuvo la ex diputada nacional.

Tras el encuentro, Donda recorrió las instalaciones del Museo de la Historia del Holocausto (Yad Vashem)

La reunión, que se realiza anualmente, tiene como meta aunar los esfuerzos a nivel mundial en la lucha contra todo tipo de discriminación y discursos de odio. Como parte del programa de las jornadas, las y los invitados recorrieron las instalaciones del Museo de la Historia del Holocausto (Yad Vashem), en memoria de los seis millones de judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial; un espacio para la reflexión.

Allí fueron testigos de un emotivo momento junto con las autoridades de la institución, entre quienes se destaca Dani Dayan, argentino, director del museo, a quien Donda agradeció por la invitación.

“Un pueblo sin identidad, memoria, ni cohesión social corre el riesgo de repetir las páginas más oscuras de la historia de la humanidad. El Yad Vashem refleja uno de los capítulos más dolorosos, pero también la perspectiva de un futuro mejor, con memoria. Recorrerlo ha sido sumamente movilizante en todos los sentidos . Quiero agradecer de corazón a Dani Dayan, nuestro coterráneo y director del museo, por la invitación”, escribió Donda en su cuenta de Twitter.

"Recorrer el Yad Vashem ha sido sumamente movilizante en todos los sentidos", dijo Victoria Donda

Antes de realizar el viaje a Jerusalén, la titular del organismo expresó su preocupación sobre el incremento de los discursos discriminatorios y de “odio” en Argentina, y planteó como desafío la modificación de la Ley 23.592 de “antidiscriminación” para dotarla de un marco normativo que prevenga de manera más eficaz los mensajes y acciones que ejercen violencia por raza, religión, sexo, posiciones políticas o características físicas.

“Nuestro compromiso está en la lucha contra todos los tipos de discursos de odio. Cada una de estas manifestaciones de odio tienen nombre: son discursos racistas, homofóbicos, clasistas. El antisemitismo también es una de las expresiones que más crecen en momentos de crisis. En Argentina, esto ha crecido recientemente y encontramos por ejemplo la noticia de aquella escuela porteña que apareció pintada por esvásticas. Este mancillamiento del espacio público tiene que ver con el odio que anida en una parte de nuestra población y que encuentra un campo fértil comunicadores y dirigentes políticos”, dijo a Infobae días antes de emprender su viaje.





