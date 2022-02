Pablo Moyano endurece su discurso contra el Gobierno y amenaza con “reventar” la Plaza de Mayo

Pablo Moyano se movilizó con Camioneros al Ministerio de Trabajo (Fotos: Adrián Escándar)

Con un discurso confrontativo, el secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, movilizó a sus afiliados hacia la sede del Ministerio de Salud de la Nación para reclamarle al Gobierno y al titular de la cartera laboral que prorrogue el decreto que considera a los contagios de coronavirus como “enfermedad profesional” presunta.

“ Los trabajadores no se agarraron el COVID en un viaje al interior de funcionarios, se lo agarraron laburando, pelándose el orto para que no falte la comida, el combustible y los caudales. Le pedimos al compañero Alberto Fernández que revea la situación y si no el jueves que viene reventamos la Plaza de Mayo hasta que le devuelvan el último centavo a los trabajadores ”, aseguró Moyano durante la protesta que incluyó un bloqueo al tránsito y a la circulación del Metrobus.

El planteo apunta a que las Asociaciones de Riesgos del Trabajo (ART) se hagan cargo de los costos económicos de los tratamientos médicos derivados de los contagios, en sintonía con las resoluciones dictadas en 2020 durante el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) cuando no era necesario probar que la afección se produjo en el ambiente laboral.

Fuentes del sector consultadas por Infobae explicaron que la cobertura de los casos COVID-19 como enfermedad profesional no listada del DNU 39/21 continúa a cargo del sistema de riesgos del trabajo para aquellos casos de trabajadores de la salud y miembros de fuerzas de seguridad federales y provinciales que cumplan servicio efectivo, extendiéndose la misma hasta 60 días corridos después de finalizada la emergencia sanitaria, es decir hasta el 01 marzo 2023.

Respecto del resto de los trabajadores, la cobertura extraordinaria finalizó el 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de quedar abierta la posibilidad del reconocimiento del Covid-19 como enfermedad profesional no listada a través de un trámite administrativo durante el cual el trabajador debe demostrar la relación causal directa e inmediata de la patología con su actividad laboral. En éstos últimos supuestos, el sistema de riesgos del trabajo continuará brindando la cobertura correspondiente.

Moyano exige que se extienda la cobertura extraordinarias para los Camioneros que venció el año pasado.

En una convocatoria desafiante hacia las autoridades, los afiliados del gremio entonaron cantos y advertencias dirigidas hacia un sector del Gobierno en caso que no se escuchen los reclamos de la poderosa organización sindical. “¡Si no escuchan a Moyano, le paramos el país!”, ¡Ole lé, ola lá, a todos los traidores los vamos a matar!”, se coreó entre la muchedrumbe.

Tras su participación en la movilización contra la Corte Suprema de Justicia, Pablo Moyano volvió a ocupar un rol protagónico en otra marcha. “No es posible que cuando un trabajador contrae la grave enfermedad las empresas realicen descuentos de haberes por esos días, como también es inaceptable que no tengan cobertura de salud por parte de las ART”, puntualizó.

La movilización se iba a realizar este jueves pero se postergó un día porque existían negociaciones con la cartera de Trabajo. Pero las conversaciones con el titular de ese ministerio, Claudio Moroni, no arrojaron resultados positivos. “En la reunión de este mediodía con las autoridades de Trabajo, se fracasó en la búsqueda de una solución al legítimo reclamo que lleva adelante Camioneros para insistir en el pedido al Gobierno Nacional que reconozca extendidamente al COVID-19 como enfermedad profesional y de esta manera proteger a los trabajadores y trabajadoras cuando se contagian y se le descuentan los días por enfermedad sin cobertura de la ART”, reza el comunicado que difundió ayer el sindicato que encabeza Hugo Moyano.





Los camioneros ya se habían movilizado el jueves 2 de febrero hacia el Ministerio de Trabajo por la misma demanda, por lo que el titular de esa cartera, Claudio Moroni, aseguró que “la Covid-19 continúa siendo en la Argentina una enfermedad laboral”. Ahora Camioneros decidió que la protesta sea ante Salud donde se movilizaron entre 10 mil y 15 mil trabajadores.

Voceros del ministerio de Trabajo indicaron ante la consulta de Infobae que el 27 de enero se firmó el acta 73 del Comité Tripartito que está integrado por el Gobierno nacional, el sector empresario y la Confederación General del Trabajo (CGT) en la que se estableció que los únicos sectores que debían ser “esenciales” en esta etapa de la pandemia son los que abarcan al personal de salud y de las fuerzas de seguridad.

Al no regir ya las restricciones del ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) y la DISPO (Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio) se llegó a ese acuerdo. Desde Camioneros un integrante de la mesa chica del sindicato se quejó porque “no nos dieron la respuesta que necesitamos. Durante la pandemia fuimos uno de los gremios que puso el pecho y que siguió trabajando sin pausas”.





