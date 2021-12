Una diputada de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para derogar el pase sanitario bonaerense

El pase sanitario rige en la provincia de Buenos Aires desde el 21 de diciembre

La diputada bonaerense de Juntos por el Cambio Florencia Retamoso presentó un proyecto de ley para derogar el pase sanitario que rige en la provincia de Buenos Aires desde el 21 de diciembre.

Retamoso alegó que el nuevo instrumento de control que aplicó el gobierno “es el resultado de la inoperancia de la gestión de Axel Kicillof” y remarcó que tanto el gobernador de la provincia de Buenos Aires como el presidente Alberto Fernández “tomaron medidas que rozan la línea del autoritarismo”.

El llamado “Paso Libre con Vacuna” es exigido de manera obligatoria a los mayores de 13 años que quieran acceder a distintas actividades consideradas de “riesgo epidemiológico” o realizar trámites en forma presencial.

Esta herramienta de gestión sanitaria, que consiste en la acreditación del cronograma completo de vacunación para poder acceder a eventos masivos como recitales o canchas de fútbol, también es requerida para realizar trámites tanto en organismos públicos como en empresas privadas en lugares cerrados donde no haya tanta aglomeración de personas.

Para garantizar la implementación, el gobierno provincial anunció operativos de control de forma aleatoria donde se podrá sancionar con multas de hasta 5.700.000 pesos a quienes no exijan el certificado de vacunación.

En su presentación, la diputada agregó que “democratizar la vacunación y aumentar los centros de testeos gratuitos es más efectivo y menos autoritario que esta medida”.

En su proyecto, la diputada considera que la resolución conjunta 460/2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud restringe derechos y libertades propios de la Constitución Nacional, tratados internaciones, el Código Civil y el Código Penal argentinos.

“Desde el comienzo de la pandemia, tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof tomaron medidas insensatas y autoritarias que nos llevaron a la crisis alimentaria, socio sanitaria, productiva, pérdida de empleo y al aumento de la pobreza en la que estamos hoy y nos hicieron lamentar decenas de miles de muertos”, explicó la diputada de Juntos.

“El nuevo Pase Libre COVID va en contra de la propia idiosincrasia de la campaña de vacunación, la cual prometía ser voluntaria, gratuita, equitativa e igualitaria”, agregó. Además destacó que su utilización no tiene ningún sustento científico sobre la reducción de contagios, tal cual lo expresó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

“El beneficio de la medida no es significativo”, sentenció Quirós al cuestionar la medida de Kicillof. El Ministro, además, comentó que la administración del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no planea imponer las mismas restricciones que la Provincia para no sumar “más dificultades a la sociedad”.

Por tal motivo, el funcionario confirmó: “Mantenemos la conducta actual. Pedimos que tengan doble dosis de vacuna a aquellos que vayan a espectáculos masivos y a boliches bailables de envergadura”.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense explicaron que, “si una persona se dio la primera dosis y no se cumplió el tiempo mínimo interdosis, podrá acreditar también el pase libre” y remarcaron que, “una vez que se cumpla ese plazo, deberá acreditar también la segunda”.

Para acreditar la vacunación se podrá presentar el certificado en cartón o tarjeta emitido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o bien el que figura en el portal mi.argentina.gob.ar o en las aplicaciones VacunatePBA, Cuidar y MiArgentina.

Kreplak recordó que en la provincia de Buenos Aires existe la vacunación libre para todas las personas en primera y segunda dosis y añadió que “cualquier persona a la que le falte la vacuna puede ir de lunes a lunes a cualquier vacunatorio y se la dan”.

El proyecto de Retamoso entró a la Cámara de Diputados bonaerense este lunes 27 de diciembre y es apoyado por los miembros de la bancada PRO bonaerense.

SEGUIR LEYENDO: