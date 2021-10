Miguel Ángel Pichetto homenajeó a Julio Argentino Roca: “Su reivindicación es relevante para el futuro”

El ex senador Miguel Ángel Pichetto reinvidicó en un homenaje a Julio Argentino Roca (Maximiliano Luna)

En una ceremonia breve de 15 minutos, el ex senador nacional Miguel Ángel Pichetto encabezó hoy un homenaje a Julio Argentino Roca en el Cementerio de la Recoleta para recordar algo más que la figura en el aniversario número 107 de su fallecimiento. La actividad no solo incluyó la reivindicación histórica del legado de uno de los fundadores del Estado argentino moderno. También apuntó a instalar una tesis política sobre la que viene advirtiendo Pichetto: la creación de un ‘Estado mapuche autónomo’ en la Patagonia.

“En este momento están ocurriendo hechos gravísimos en la zona de la Precordillera, donde aparecen personajes que dicen ser de pueblos originarios mapuches. Están avalados por algunos dirigentes del viejo montonerismo en Argentina, con proclamas casi de carácter subversivo del estilo del 70′. Esto está ocurriendo ”, afirmó el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, con un discurso Mausoleo donde reposan los restos de otrora dirigente del Partido Autonomista Nacional (PAN).

El homenaje que Pichetto y otros dirigentes y familiares a Julio Argentino Roca. (Maximiliano Luna)

Casi un centenar de personas se acercaron a las 11 para apoyar la actividad. Decenas de ellas se lucieron sin barbijo, ante un sol que empezaba a enrojecer y generar picazón en los rostros. Muchos de los que acompañaron a Pichetto son referentes cercanos al Peronismo Republicano, el ex embajador Jorge Yoma, el ex presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, el ex canciller Andrés Cisneros y Julio César “Chiche” Aráoz y los miembros del Instituto Julio Argentino Roca, Rosendo Fraga, Eduardo Lázzari y Santiago Montoya, junto con descendientes del general a cargo de la “Campaña del Desierto”.

Anualmente se suele efectuar el ritual de conmemoración de Roca de parte del Instituto homónimo, en conjunto con los directivos del Museo Roca y del Cementerio de la Recoleta. Este año también estuvieron presentes. En ese marco, Pichetto destacó “la decisión de Roca de ‘ocupar el Desierto’ con el Ejército Argentino como una de las más brillantes”. “No lo hizo para destruir a los pueblos originarios, lo hizo para civilizar. Para generar recursos para la Argentina, para afianzar el territorio nacional y consolidar la soberanía de nuestro país”, dijo.

A diferencia de los aniversarios pasados, la efeméride de este año tuvo un condimento político adicional. Pichetto reivindicó la figura de Roca para antagonizarla con la gestión del Frente de Todos, algo con lo que viene insistiendo en sus últimas declaraciones de prensa. El protocolo se mantuvo. Seis granaderos marcharon a paso marcial para rodear la tumba del ex presidente y aportarle la impronta castrense al acto.

“Este homenaje hoy tiene que ver también con poner en conocimientos de los argentinos lo que está pasando en el sur. Hay un intento separatista de creación de un Estado autónomo mapuche en la Patagonia que tiene proyección sobre los principales recursos de Argentina”, aseguró Pichetto.

Dirigentes del peronismo y del Instituto Julio Argentino Roca estuvieron presentes en el homenaje. (Maximiliano Luna)

En su intervención, el miembro de la Auditoría General de la Nación (AGN) recordó tres incidentes y hechos de vandalismo que causaron la atención en la Patagonia. La quema de un centro de informes turísticos en El Bolsón, un ataque a uno de los inmuebles de la Iglesia en la península del Lago Mascardi, y el incendio en las oficinas de Vialidad Provincial de Río Negro. Alertó, además, que se están acercando a “los campos ocupados en la periferia de Vaca Muerta”, el yacimiento de hidrocarburos no convencionales.

“La proclama última define que es una operación militar tendiente a consolidar el Estado mapuche en la región. Lo dicen ellos”, insistió, en diálogo con Infobae.

- ¿Existe alguna hipótesis de riesgo real para que se constituya un Estado autónomo de esas características?

- No son grupos minúsculos ni carecen de significancia. En Chile se los dejó desarrollar y hoy tuvieron que mandar al Ejército, decretaron la zona de excepción. Esto es muy complicado: hay hechos de violencia, incendios y atentados. La gobernadora Arabela Carreras acaba de hacer una denuncia judicial de acciones terroristas de estos grupos.

Pichetto destacó el legado de Roca para la consolidación nacional de la Argentina. (Maximiliano Luna)

La defensa de Bielsa y el rol de Roca

El embajador en Chile Rafael Bielsa defendió el sábado pasado al dirigente mapuche Facundo Jones Huala en una audiencia en la que el detenido solicitó por tercera vez la libertad condicional. En 2013, Jones Huala fue extraditado a Chile para cumplir una condena de nueve años por su participación en un ataque incendiario. En ese marco, el diplomático participó de esa reunión administrativa y utilizó su intervención para respaldar el pedido del líder indigenista.

“¡Cuidado argentinos! Esto está ocurriendo. Hay acciones desde el Gobierno nacional que convalidan estas ideas. Podemos decir que son disparatadas, locas, pero en Argentina algunas cosas locas pueden desarrollarse y consolidarse. Hemos visto la acción de la Cancillería y nuestro embajador, solicitando la libertad de un delincuente, un forajido, un terrorista que quemó establecimientos agropecuarios en Chile y en Argentina”, sostuvo Pichetto en la ceremonia.

Pichetto, que es de Río Negro, contrapone el ideario de Julio Argentino Roca a las del Frente de Todos. (Fotos: Maximiliano Luna)

En el homenaje, el dirigente de Juntos por el Cambio cuestionó a las “almas bellas” que respaldan a los mapuches, entre los que incluyó a la Iglesia Católica. Consideró que es imprescindible defender el rol histórico de Julio Argentino Roca en el debate político argentino.

“La decisión de Roca de ocupar el desierto con el Ejército Argentino fue una de las decisiones más brillantes. No lo hizo para destruir a los pueblos originarios, lo hizo para civilizar, para generar recursos para la Argentina, para afianzar el territorio nacional y consolidar la soberanía de nuestro país”, dijo.

“El malón estaba azotando a las comunidades de la provincia de Buenos Aires, robando mujeres, vacas y personas. Destruyendo todo. No permitía el avance de la civilización. La acción de Roca no fue genocida, por el contrario, muchos indígenas se incorporaron a la vida de campo y a las fuerzas armadas y al Ejército. Hay una construcción de la izquierda dura que quieren calificarlo de genocida que no se ajusta para nada la historia misma . La Patagonia era un territorio difuso, donde también tenía expectativa Chile ocuparla. La acción de la Campaña del Desierto fue estratégica de la soberanía territorial”, agregó.

SEGUIR LEYENDO