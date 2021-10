Hugo Moyano reveló por qué no votó en las PASO y pronosticó un triunfo del oficialismo

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, con el presidente Alberto Fernández (Presidencia)

Si bien el Secretario General de Camioneros, Hugo Moyano, admitió que “hay cierto malestar en la sociedad” -que hizo que muchos desistieran de participar de las PASO o votaran “a cualquiera por enojo”- se mostró convencido de que el Gobierno va a revertir la derrota electoral.

“Hay cierto malestar, esto no lo podemos negar porque es una realidad. Eso hizo, a mi entender, porque lo he conversado con muchos trabajadores y familias, que no hayan ido a votar porque no tenían ganas o que votaran a cualquiera por el enojo”, analizó Moyano sobre la baja en la participación de los votantes del Frente de Todos.

“Pero hoy se dan cuenta que si vuelve el poder dominante que teníamos en el gobierno anterior es perder todo derecho del trabajador que en su momento consiguieron con el gobierno de Perón”, sentenció el líder de los Camioneros durante una entrevista en Radio Mitre.

Al ser consultado sobre sus expectativas para las elecciones de medio término, Moyano fue contundente: “Estoy convencido que el 14 la damos vuelta”.

Aunque se lamentó de la actitud tomada por muchos trabajadores, de no ir a ejercer su deber cívico, Moyano admitió que él tampoco fue a votar en las PASO y explicó los motivos de su ausencia. “Voy a confesar que yo voto en Mar del Plata y no fui a votar, no pude ir. Pero el 14 voy a ir a votar porque es necesario. Y así como me pasó a mí, hubo mucha gente ”, relató.

Moyano admitió que volvió a saludarse con la vicepresidente Cristina Kirchner tras un largo tiempo de estar distanciados (NA)

Y al momento de justificar su faltazo, recordó que tuvo un par de inconvenientes para viajar hasta Mar del Plata: “ Tenía que hacer 800 km, 400 km de ida y 400 km de vuelta. Eso lo digo porque la edad que tengo no me obliga a votar”.

Pero ahora, con los resultados adversos que obtuvo el gobierno, Moyano aclaró que viajará a Mar del Plata para manifestar su apoyo al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

A pesar de haber estado distanciado de la Vicepresidenta durante muchos años, dijo nunca estuvieron peleados y que el otro día la saludó “porque hacía mucho que no lo hacía, simplemente había tomado distancia”.

En un intento por recomponer nuevamente esa relación, Moyano culpó a los medios de la crisis política que atraviesa el Gobierno a raíz del cambio de ministros generado por la carta pública de Cristina Kirchner y emitió días atrás un comunicado que también llevaba la firma de su hijo Pablo Moyano.

Desde el gremio de Camioneros evitaron tomar partido por alguna de las facciones en pugna y remarcaron: “Respaldamos y acompañamos al Presidente democrático de la Nación Argentina, Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

Al mismo tiempo, repudiaron “con fuerza” el intento desestabilizador “que utilizan los medios de comunicación de derecha y la oposición de Juntos por el Cambio que al parecer se olvidaron que durante sus 4 años al frente del gobierno nacional dejaron un desastre económico sin precedentes, endeudamiento, cierre de Ministerios, ataque constante a los derechos de los trabajadores y el arrodillamiento que tuvo el expresidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional que generó deudas impagables”.

El comunicado oficial expresaba: “Defendemos la democracia como base fundamental de nuestra Argentina que viene golpea por las políticas nefastas de Cambiemos que gobernó hasta 2019 y una pandemia que sacudió tanto la salud y la economía a todos los países del mundo, pero sabiendo que un presidente con coraje, a las 90 días de asumir, comenzó a enfrentar al virus del Covid-19 y lograr una vacunación masiva de todos los habitantes de nuestra patria”.

Por otro lado, los camioneros prometieron “acompañar y estar al lado del gobierno hasta las últimas consecuencias” y llamaron a “reventar las urnas este 14 de noviembre”.

