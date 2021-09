Victoria Tolosa Paz: “Preveíamos derrotas en algunas provincias pero no con esta contundencia” (Marcos Gómez/Aglaplata)

La derrota del Gobierno en las PASO fue un puñal al corazón peronista que nadie vio venir. Ni la Casa Rosada, ni los gobernadores, ni los intendentes, ni los legisladores, ni los movimientos sociales, ni los gremios, ni Alberto Fernández, ni Cristina Kirchner. Nadie. Por eso la cachetada dolió más y Victoria Tolosa Paz fue la primera en salir a blanquear esos sentimientos de resignación, sorpresa, enojo, estupor y desesperación.

“Las urnas hablaron con mucha contundencia”, señaló la candidata diputada de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos un día después del batacazo que dio Juntos por el Cambio en todo el país.

Este domingo, el frente opositor se impuso con autoridad en casi todos los distritos y sus listas de diputados nacionales ganaron en 15 provincias. Además, se consagró en las cinco provincias más pobladas: Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. El Frente de Todos, en cambio, perdió 13 distritos en comparación con las PASO 2019.

“Es un resultado que no esperábamos. Preveíamos algunas derrotas electorales en algunas provincias pero no esta contundencia”, admitió Tolosa Paz al ser entrevistada en la radio Siempre Es Hoy. Y explicó: “Esto habla a la clara de las dificultades que hemos tenido en satisfacer las demandas que hay dentro de las urnas. Hay que poder tomar nota real de lo que expresaron las urnas”.

El Gobierno perdió las PASO y se enfrenta a un sinfín de interrogantes en los próximos días (Franco Fafasuli)

Al analizar cuáles fueron los factores que llevaron a los electores a votar contra el gobierno, la candidata oficialista reconoció que “la situación que más angustia y preocupa es el ingreso y el poder adquisitivo que viene con un deterioro muy grande que la pandemia agravó”.

En ese sentido, Tolosa Paz hizo un mea culpa y dijo: “No imaginé que iba a tener el peso que tuve en los votos en contra del gobierno”. Y contó que el gobierno cometió el error de pensar que el país estaba saliendo de la crisis, al observar los números de los últimos meses, cuando en realidad la sociedad no lo percibió de esa manera. “Al comerciante y al laburante no llegó ese mensaje. Si la política no transforma la vida de las personas, allí están las urnas”, señaló en alusión a los resultados.

Para Tolosa Paz, “esos enojos e insatisfacciones las tiene que resolver el gobierno”, quien además tiene que “implementar herramientas diferentes hasta las de hasta ahora porque la sociedad nos dio un espaldarazo, una cachetada que fue contundente”.

“Nos dijeron ‘así no’. Es una contundencia para que nos despertemos”, dijo la candidata del Frente de Todos tras obtener el 33.64% de los votos frente al 37,99% de Juntos por el Cambio (que fue a una interna entre Diego Santillo, del PRO, y Facundo Manes, de la UCR) con casi el 97% de las mesas escrutadas.

Luego de conocerse los resultados, el presidente Alberto Fernández fue el único orador en el búnker de Chacarita. “Tengo dos años de gobierno por delante. No voy a bajar los brazos. Evidentemente algo no hemos hecho bien, pero escuchamos el vedericto de la gente”, dijo en un discurso que apenas llegó a los ocho minutos. Al Jefe de Estado lo escoltaba la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien se sacó el barbijo y, a cara descubierta, lo escuchó en silencio con un gesto adusto.

“El Presidente se ha hecho cargo de la derrota electoral. Solo quiso hablar él”, insistió Tolosa Paz pero reconociendo también su responsabilidad ante esta debacle. “Cuando la sociedad está descontenta es porque la política no pudo transformarle la vida”, señaló.

Por eso, llamó a pensar en nuevas herramientas para recuperar la confianza del electorado con miras a noviembre. “El debate de nuestra fuerza será qué herramientas utilizamos para salir adelante y qué medidas vamos a tomar”, enfatizó Tolosa Paz, para quien volver al pasado no es buena opción.

“Nosotros estamos convencidos que las recetas del pasado en un mediano plazo no nos van a dejar mejor. No tengo dudas. El tema son las herramientas que vamos a utilizar para recomponer el salario. La gente lo padece y lo expresó en las urnas. La gente está disgustada porque la está pasando mal. Tenemos que saber leer eso y traducirlo” , concluyó la candidata.

