Polémica por una obra artística que homenajea a Montoneros dentro de la histórica Casa de Tucumán

El telar con la técnica Randa presentado en una de las salas del Museo Histórico de la Casa de la Independencia (@derechaliberal_)

La histórica Casa de la Independencia de la provincia de Tucumán se convirtió en el escenario de una polémica política a raíz de una muestra de arte exhibida en una de las salas del museo que conmemora la toma del establecimiento por parte de la organización clandestina en el año 1971.

La muestra es una suerte de telar confeccionado mediante la técnica de Randa, un estilo textil ancestral de la provincia tucumana que surgió de la región de Monteros, en el que se refleja una pintada que hizo el grupo Montoneros en la Sala de la Jura durante la toma del 15 de febrero de 1971, cuando se realizaron fuertes destrozos y pintadas en ese escenario histórico para el país.

En el telar se puede leer la inscripción “Montoneros”, en dos oportunidades y también está el símbolo de “Perón Vence”. Además, la muestra artística está acompañada de un texto en el que se cita una frase de Michel Foucault.

“‘Es preciso saber reconocer los sucesos de la historia, sus sacudidas, sus sorpresas, sus triunfos afortunados o sus derrotas mal digeridas pues también nos hablan de nuestros comienzos y de nuestras herencias. Percibir sus peripecias, sus desviaciones ínfimas y sus retornos complejos porque los errores, los fallos de apreciación, los malos cálculos y hasta lo que pudo ser y no ha tenido lugar también han producido aquello que hoy existe y que aún pesa sobre nosotros. Descubrir que en la raíz de lo que conocemos y de lo que somos no están en absoluto la Verdad ni el Ser, sino el accidente”, es la frase de Foucault que acompaña la obra.

También se reseña junto a ese texto: “El 15 de febrero de 1971, la Casa Histórica fue tomada por un grupo reducido de militantes montoneros, quienes, en la Sala de la Jura, realizaron una acción temeraria con consignas ligadas al peronismo de izquierda”.

El texto que acompaña la muestra (@JINCICCO)

A medida de que los visitantes acudieron al Museo de la Casa de la Independencia, las imágenes de la muestra artística comenzaron a viralizarse en las redes sociales.

Fue así que las fotos llegaron al diputado nacional por la provincia de Neuquén, Francisco Sánchez, quien expuso sus críticas en Twitter: “ ¿Qué carajos hace el nombre del grupo terrorista Montoneros contaminando la Casa Histórica de Tucumán? Hay que echar al responsable de esta blasfemia”, escribió.

La pieza se llama “Revés de Trama” y su autora es la prestigiosa artista tucumana Carlota Beltrame, quien también es docente e investigadora y fue la ganadora del Primer Premio del Salón Nacional de las Artes Visuales, en 2018.

Precisamente, “Revés de Trama” pertenece a la muestra expuesta en todo el Museo Histórico de la Casa de la Independencia, llamado “Randa Testigo”, donde se realiza un recorrido histórico de la provincia a través de la técnica textil Randa, tan característica y única en la región.

La autora de la pieza explicó que la obra buscaba rescatar algunos sucesos de la “historia opacada” de Tucumán.

“Es la traducción de una fotografía documental, que registra una de las pintadas que hizo la organización Montoneros en 1971 cuando todavía se encontraba como presidente de facto Juan Carlos Onganía”, dijo Beltrame a la agencia Télam.

Durante el ataque de 1971, Montoneros realizó pintadas y destrozos en la Casa de la Jura (@derechaliberal_)

“Este hecho fue escandaloso para Tucumán y se mantuvo ignorado por muchos años sin darse a conocer, es más había resistencia a que se conozca, por ello me interesó rememorarlo porque pertenece a esa parte ‘opaca’ de la historia de nuestra provincia. Digo que es opaca porque todos estos movimientos revolucionarios y libertarios fueron muy cuestionados y estigmatizados (...) Más allá que se pueda discutir si lo que estos movimientos hicieron y sus metodologías eran las acertadas o no, a mí me interesa poner en relieve que la historia no se construye sólo de hechos luminosos que tendemos a recordar, sino que esos mismos hechos luminosos están llenos de matices”, agregó.

Según la propia autora, la obra fue realizada por un grupo de randeras comandado por la artista Claudia Aybar y fue confeccionada durante dos meses “con la ayuda de un subsidio del Estado”.

La obra fue realizada mediante una técnica textil ancestral de Tucumán (JINCICCO)

Montoneros atacó la Casa de Tucumán el 15 de febrero de 1971 poco después de las 7 de la mañana. Un grupo de cinco militantes se hicieron pasar por turistas para irrumpir en la Sala de la Jura, el único espacio de la Casa que se mantiene intacto desde 1816, para realizar pintadas y destrozos. También atacaron el Salón Belgrano.

A las pocas horas, la organización Montoneros detalló mediante un comunicado: “En el día de la fecha a las 7:40 horas nuestra unidad básica de combate Evita procedió a ocupar la Casa Histórica. Para ellos fue necesario reducir al personal de guardia, recuperando para la lucha del pueblo un arma y uniforme. Se ha ocupado la casa de la Independencia como homenaje y recuerdo de la independencia económica que el general Perón declarara junto al pueblo en dicho lugar en 1947”.

