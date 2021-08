Emilio Pérsico habló de su rol como dirigente social y funcionario: “Por supuesto que estamos de los dos lados del mostrador”

Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y funcionario del Gobierno (Maximiliano Luna)

Con epicentro en frente del Ministerio de Desarrollo Social, a diario se registran manifestaciones y piquetes contra el gobierno nacional que encabezan los movimientos sociales. Ocurre aún cuando dentro del propio Poder Ejecutivo hay funcionarios que lideran o tienen un peso importante en las organizaciones que le protestan al Estado exigiendo planes, comida y trabajo frente a un contexto de notable aumento de la pobreza. Emilio Pérsico es uno de ellos y, en ese marco, el referente del Movimiento Evita y secretario de Economía Social, defendió estar “de los dos lados del mostrador”.

Tras una semana en la que el nuevo ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, sufrió las primeras marchas contundentes en las cercanías a su despacho, Pérsico destacó que el ex intendente de Hurlingham es “un buen ministro para esta segunda etapa”, tras la salida de Daniel Arroyo. “Juanchi es un compañero que lo conozco de la política. Esta es una nueva etapa, a la primera la pandemia la condicionó mucho y la política central fue de asistencia, ahora hay que encender la economía y necesitamos la colaboración de todos los sectores”, planteó, y agregó que Zabaleta “puede unir la tracción de los movimientos sociales, los intendentes y los gobernadores”.

“Las organizaciones sociales han hecho un trabajo enorme durante la pandemia en educación, salud, el tema alimentario, en cuidar el barrio, mantener el trabajo de los compañeros; junto con la iglesia y los curas villeros, hemos tenido una militancia de 24 horas por día en el territorio”, manifestó resaltando que de esta forma “el pueblo es muy agradecido”.

Consultado por las manifestaciones al Gobierno de Alberto Fernández, Pérsico aclaró que “hemos marchado en todos los gobiernos”. Sobre el contexto actual, explicó que “hoy hay una crisis mundial por el trabajo, donde la forma de explotación de este capitalismo es la marginación”. En ese sentido, comparó que al principio “peleaban por planes y comida y ahora tenemos una teoría económica que es la idea de la economía popular”, dijo uno de los integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

En declaraciones al canal IP Noticias, recordó que “Cristina (Kirchner) dijo una vez que en América Latina los gobiernos se parecen cada vez más a sus pueblos”, pero él considera que “nosotros tenemos un gobierno que es poco parecido a su pueblo”. En ese sentido, expresó: “Cuando nos dicen que estamos de los dos lados del mostrador, por supuesto, ¿por qué la burguesía nada más puede estar de los dos lados del mostrador? ¿los trabajadores no pueden estar de los dos lados del mostrador?”. Posteriormente argumentó: “Si tenemos 50% de pobres, yo quiero un 50% de pobres tomando decisiones en el Estado”.

Pese a ser secretario de Economía Social, dijo que “(las organizaciones piqueteras) tenemos un vozarrón grande que no se nos puede no escuchar”, pero lamentó que “el Estado nos escucha pero no nos ve”. “Es difícil comprender la magnitud de la crisis de los barrios populares”, acotó.

Una postal que se repite a diario: los movimientos sociales y organizaciones piqueteras frente al Ministerio de Desarrollo Social

“La única política para resolver la pobreza y la exclusión no puede ser el subsidio directo. En Argentina se gasta 12 puntos del PBI en subsidios directos, ni los países escandinavos gastan esa magnitud, cuando la inversión neta son dos puntos”, declaró insistiendo en modificar el paradigma del asistencialismo. Si bien dijo que sin estos recursos “la situación social sería mucho peor”, aclaró que “no es la salida”. “La salida es el trabajo y la producción, la idea de que el consumo es la salida es una idea vieja” , explicó.

Por último, al ser consultado sobre el panorama electoral contextualizó que “a los oficialismos en pandemia les está yendo mal en el mundo”, y recordó que “a los peronistas nos ha ido mal en casi todas las elecciones intermedias”. Sin embargo, consideró que el Frente de Todos puede ganar “porque en frente está Macri”. “Como decía Perón, no es que nosotros seamos buenos, ellos son muy malos... y nosotros somos un poco buenos, por lo menos tenemos buenas intenciones y la gente se da cuenta eso”, concluyó.

