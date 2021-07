Carolina Píparo rompió con Juntos por el Cambio y será precandidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires junto a José Luis Espert

A pocos días de la fecha de cierre para confirmar las listas de cara a las PASO 2021, la diputada provincial Carolina Píparo confirmó a través de un extenso hilo de Twitter su ruptura con Juntos por el Cambio y su nueva alianza con el frente político Avanza Libertad, de José Luis Espert, a quién acompañará con un nuevo objetivo político: ser diputada nacional.

“Les quiero contar que voy a ser precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, acompañando a José Luis Espert en la fórmula” , publicó Píparo poco antes de las 20 de este jueves a través de su cuenta de Twitter. De esta manera, la actual diputada provincial de Juntos por el Cambio confirmó su ruptura con la coalición para sumarse a las filas del frente Avanza Libertad.

A la hora de fundamentar su decisión, Píparo explicó en relación a Espert: “José Luis propuso una gran PASO de toda la oposición y eso no prosperó. No acuerdo con la idea de que un puñado de dirigentes sean los que determinen quién está en la lista y quién no”.

Sus palabras apuntaron a las negociaciones que existieron dentro de la alianza Juntos, el nuevo nombre que llevará Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Quien llevó adelante las negociaciones en la fuerza política fue el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien justamente este jueves se encargó de hacer oficial la precandidatura de Diego Santilli de cara a Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“A este nuevo espacio, me une la energía para alzar la voz por una provincia más justa, una provincia por la que me apasiona trabajar para cambiar”, insistió en su hilo de Twitter la diputada nacional.

José Luis Espert

Respecto a su cambio de coalición, Píparo expresó: “Me van a encontrar siempre defendiendo las mismas banderas: libertad, igualdad, seguridad, justicia justa, el respeto irrestricto a la propiedad privada y el valor del esfuerzo”.

“Me asustan la imposición, la resignación y la falta de voces distintas representando a los bonaerenses, pero nunca me asustaron los desafíos”, señaló en su crítica al oficialismo, de quienes quiere ser rival política en el marco de las elecciones legislativas de fin de año. Antes, el objetivo de Píparo será sortear las PASO.

A modo de balance, Píparo comentó: “Como en cada etapa, me quedo con lo mejor, me quedo con la admiración que siento por aquellos dirigentes del espacio que me inspiraron a soñar con un país diferente, ese sueño nos seguirá uniendo, estoy segura”.

En ese sentido, la diputada provincial agregó: “También me quedo con la incondicionalidad de aquellos que estuvieron, están y estarán en las buenas y en las malas”.

En los últimos meses, Carolina Píparo atravesó situaciones que le generaron cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición. En abril, la Justicia platense le otorgó la prisión domiciliaria a Juan Ignacio Buzali, el marido de la diputada: el hombre se encontraba detenido desde el 8 de enero, acusado de doble tentativa de homicidio por intentar atropellar y arrastrar por varias cuadras a un grupo de motociclistas que confundió, según su relato, con motochorros que habían asaltado a él y a su esposa antes de la madrugada del 1 de enero.

Poco después, en junio, el abogado defensor de Luis Lavalle, uno de los jóvenes atropellados el 1° de enero pasado por Buzali presentó un escrito solicitando que se revoque el beneficio de la prisión domiciliaria al marido de la legisladora. Lo hizo luego de que I.C., otro de los jóvenes embestidos por Buzali, revocara el poder de sus abogados y denunciara ante la Justicia que Píparo le había entregado “2.000 pesos, un celular y unas zapatillas”.

Tras revelar esta situación, el abogado Martín De Vargas, defensor Lavalle, solicitó el cese de la prisión domiciliaria ante el Juzgado de Garantías N°5 de La Plata, a cargo de la jueza Marcela Garmendia.

Píparo se hizo eco de esta denuncia y publicó en su cuenta de Twitter los detalles de ese encuentro. Allí admitió haber entregado dichos objetos. “Me sorprende y entristece la cantidad de barbaridades que leí. Me remito a contar lo que sucedió para dejar de lado las operaciones berretas”, sostuvo la legisladora.

