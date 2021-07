Murió Jorge Landau, histórico apoderado del Partido Justicialista

(Télam)

Jorge Landau, ex diputado nacional y apoderado del Partido Justicialista (PJ), murió este lunes a los 74 años luego de luchar contra un cáncer de piel , informaron sus allegados.

Como apoderado del PJ y de otros sellos ligados al peronismo como el Frente de Todos, no solo conocía secretos y vericuetos de la legislación electoral, sino que tenía bajo su órbita la poderosa lapicera que oficializaba la inscripción de frentes y candidatos.

Su fallecimiento provocó hondo pesar en distintas generaciones de dirigentes peronistas con los cuales compartió su pasión por la política.

El presidente Alberto Fernández manifestó a través de sus rede sociales su dolor tras enterarse de la noticia: “Lamento el fallecimiento de Jorge Landau, apoderado histórico y estimado del @p_justicialista. Con profundo pesar quiero expresar mi acompañamiento en su dolor a su familia y allegados. Gracias por su trabajo, su honestidad y su compromiso con el peronismo”.

La diputada Cristina Álvarez Rodríguez lo despidió como “un gran compañero y militante que dedicó su vida al peronismo”. La abogada Graciana Peñafort lo calificó como un amigo. “Me enseñó tanto, me explicó tanto, no tengo palabras”. El concejal e integrante de la Junta Electoral del PJ, Máximo Rodríguez, también lo despidió con congoja: “Gracias por toda la experiencia vivida juntos”.

Comenzó a involucrarse en la política de joven dentro de la ortodoxia del movimiento peronista, en la Guardia de Hierro, durante la década del ’60. También se desempeñaba en el sector empresario del rubro químico. No tardó en presidir la Juventud Empresaria que formaba parte de la Confederación General Económica (CGE), la entidad ligada al peronismo que por aquel entonces conducía José Ber Gelbard, ministro de Economía de Perón.

