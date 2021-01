Se reavivó la interna en Juntos por el Cambio luego de unas declaraciones de Lousteau sobre Macri y el futuro electoral

El senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau (@SenadoArgentina)

En el inicio del año electoral la interna en Juntos por el Cambio tiene su primer capítulo luego de declaraciones del senador radical, Martín Lousteau, en las que llamó a ampliar la coalición opositora y limitó al ex presidente, Mauricio Macri, a ser una figura más del pasado que del futuro.

De cara a las Legislativas 2021, Lousteau planteó que “hablar hoy de candidaturas está muy alejado de lo que se requiere”, pero remarcó que para que el principal espacio opositor triunfe “hay que construir algo más grande”. Y allí desconoce “cuál es la vocación” de Macri “por participar en una elección”.

Al referirse al ex jefe de Estado, sostuvo que “su legado más importante” fue haber terminado el mandato en 2019 y “dejado en pie una fuerza que tiene el 41%, que si convence a otro 10 por ciento puede volver a gobernar la Argentina”.

“Si construimos una fuerza más grande, que vuelva a ganar, el aporte a la historia de Macri será haber modificado el sistema político, me parece mucho más importante eso que cualquier otro legado”, remarcó el senador por la Ciudad de Buenos Aires quien reconoció que el ex mandatario “siempre va a ser de referencia”, pero enfatizó que “está claro que no pensamos igual en Juntos por el Cambio, como no pensaba igual cuando Macri era presidente”.

A través de sus redes sociales, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien también tiene aspiraciones electorales, compartió la reflexión de Lousteau de “construir una fuerza más grande para ganar las elecciones”.

“Tenemos una identidad muy clara para oponernos al kirchnerismo. Coincido en que el desafío es ampliarse desde esa misma identidad y sumar para construir una verdadera alternativa” , declaró Santilli.

El tuit del número dos de Horacio Rodríguez Larreta fue utilizado por el ex secretario de Medios durante el macrismo, Hernán Lombardi, para criticar al dirigente radical y reavivar la interna opositora. “Hay una soberbia que no se fundamenta en la trayectoria de Lousteau al tratar de ubicar a Mauricio Macri a la categoría de “legado”. Macri es el líder de una gran parte de nuestra fuerza, el fundador del PRO, y un gran presidente; no merece ningún destrato” , defendió Lomabrdi al ex mandatario.

Quienes salieron a responderle al ex funcionario macrista fueron alfiles de Lousteau en la Legislatura porteña y en el Congreso Nacional. El radical Marcelo Gouman tuiteó: “Hernán, al hablar de destrato forzás una lectura incorrecta del artículo”. “El artículo es una convocatoria a tomar lo mejor de cada liderazgo, construir un futuro común y en perspectiva de largo plazo, lo cual representa la mayor riqueza de Juntos por el Cambio”, analizó.

Por su parte, la diputada nacional por CABA, Carla Carrizo, cargó contra Lombardi: “Honestamente parece que no hubieses leído la nota, y si la leíste, ¿podrías explicarnos cuál es el destrato?”

La radical Dolores Martínez coincidió en que “Macri alguna veces recibió destrato desde el propio JxC equívocamente” pero le reclamó al ex titular de Medios que tiene que “apuntar para otro lado o no leíste bien la nota, que justamente dice todo lo contrario de tu comentario”.

Por su parte, el legislador porteño Leandro Halperin también cuestionó la comprensión de Lombardi con respecto a la entrevista realizada a Lousteau: “Tu comentario no tiene relación con la nota”. “Si queremos consolidar una fuerza que pueda ser alternancia y eficiente a la hora de gobernar es necesario además de reconocer al otro, tener un poco mas de profundidad en los análisis y responsabilidad en los comentarios” , manifestó.

Desde el PRO, el diputado nacional Francisco Sánchez salió al cruce del ex ministro de Cristina Kirchner. “Vos no aportaste nada desde el pasado, ni desde el presente y calculo que tampoco en el futuro”.

Las declaraciones de Lousteau al diario La Nación van en sintonía con la postura que sostuvo desde un primer momento el ex presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Macri, Emilio Monzó.

En plena campaña por las elecciones presidenciales 2019, Monzó fue crítico de la postura de Cambiemos e insistió en reiteradas oportunidades en ampliar la coalición que en ese entonces gobernaba el país. Lejos del poder, pero con aspiración a dirigir la provincia de Buenos Aires, Monzó se mantiene en la misma línea. Meses atrás consideró que tanto Macri como Cristina Kirchner “tienen que ser una etapa terminada” y que ambos “deben dar un paso al costado”. En las oportunidades que habló Monzó generó revuelo interno; ésta vez fue Lombardi quien tensó Juntos por el Cambio al cuestionar la mirada de Lousteau.

