La ácida respuesta de Carrió a los senadores que la trataron de “señora gorda”

Elisa Carrió le respondió a los senadores que la trataron de gorda

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, adelantó este sábado que demandará “por discriminación” a los senadores Ernesto Martínez, de Juntos por el Cambio, y José Mayans, del Frente de Todos, por haberse referido a ella como “señora gorda”, y les dedicó una ácida respuesta.

“Yo soy la señora gorda de la que hablan los senadores Martínez y Mayans” , dijo Carrió con una sonrisa al inicio de un video que difundió a través de sus redes sociales.

El jueves pasado, durante la sesión del Senado, Ernesto Martínez se refirió al llamado de Carrió a aprobar el pliego de Daniel Rafecas como Procurador General. “Luego del exhibicionismo ofrecido a la sociedad argentina en el día de ayer, comprando libros de Derecho, y haciendo operaciones mediáticas de una señora gorda” , dijo el senador de Juntos por el Cambio durante su discurso.

Y agregó, sin nombrar a Carrió: ""Esto es inaceptable por mi lado, y en nombre del bloque digo que esa necesidad y ese acuerdo para llegar a los dos tercios en relación a esa persona no existe ni existirá, porque este interbloque no admite influencias externas, tengan el peso que tengan".

El viernes, el senador José Mayans -del Frente de Todos- le pidió con picardía a su par opositor que aclarara a quién se estaba refiriendo, dado que Martínez nunca mencionó por su nombre a la ex diputada.

Ernesto Martínez. senador de Juntos por el Cambio

“Ahora dijeron acá que una señora gorda quiere arreglar con nosotros. Si hubiesen puesto nombre y apellido hubiese sabido quién es esa señora gorda que quiere arreglar con nosotros ”, deslizó con ironía el formoseño. No hubo respuesta por parte de Martínez y el asunto pasó al olvido sin pena ni gloria.

Sin embargo, la ex diputada decidió recoger el guante y, fiel a su estilo confrontativo, apuntó contra los senadores.

“En nombre de las mujeres gordas espléndidas de este país, les voy a contestar: uno de la gordura puede bajar unos kilitos, ahora, los machos feos no salen más, no se pueden curar” , afirmó desde su casa en Exaltación de la Cruz.

Luego, la referente de Juntos por el Cambio agregó: “Besos, abrazos y esperen la demanda por discriminación, en nombre de todas las gordas de esta nación”.

Carrió acaparó esta semana la escena política debido a su respaldo a Daniel Rafecas, por sus críticas a Mauricio Macri, y por la reunión que mantuvo con Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal en medio de la tensión interna entre el ala dura y el ala dialoguista de Juntos por el Cambio.

“Ahora estoy enojada, pero vaya que lo he bancado a Macri. Ahora estoy enojada porque me faltó el respeto, pero soy amiga de Juliana (Awada)”, introdujo la fundadora de Cambiemos. Y ahondó: “Él ya fue; fue, quieras o no, Marcelo T. de Alvear ya fue... ¿qué más querés?” , ejemplificó ante las repreguntas.

