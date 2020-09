El abogado de Pablo Moyano se sumó al Frente de Todos porteño

Daniel Llermanos y Carmela Moreau

El abogado del sindicato de Camioneros, Daniel Llermanos dio el salto a la política y formalizó su incorporación a Igualar, uno de los sectores que integran el Frente de Todos. Según anunció, el objetivo es trabajar en un “partido político fuerte, con personalidades independientes y autocríticas que apuntalen al gobierno”.

Crítico de la Justicia durante la gestión de Mauricio Macri, el ex juez penalista es abogado del sindicalista y vicepresidente del Club Independiente Pablo Moyano, en la causa que lo acusa de encabezar una asociación ilícita, donde está sospechado de dar soporte a la barrabrava “Los Diablos Rojos” para la reventa de entradas, entre otros negocios irregulares.

Llermanos decidió mostrar su incorporación a Igualar con una foto ilustrativa junto a la dirigente del partido, Carmela Moreau -asesora de la Jefatura de Gabinete y sindicalista de la Asociación del Personal Legislativo (APL). La organización tiene como integrantes también al padre de la gremialista, el diputado Leopoldo Moreau, entre otros militantes de origen socialista y alfonsinista.

“Es obvio que hay sectores del poder económico y mediático concentrados que siguen obstruyendo sistemáticamente cualquier intento de justicia distributiva, aun en el marco de una crisis provocada por la pandemia, y que pretenden socavar el respaldo al gobierno popular que encabeza Alberto Fernández”, sostuvo Llermanos en un comunicado de prensa, al justificar su incorporación.

El abogado apuntó como clave consolidar un partido que sirva “de puente entre la sociedad civil y las instancias de gestión del Estado” y destacó que la organización política tiene una “propuesta firme y clara respecto de la justicia y la seguridad” para la Ciudad de Buenos Aires.

“Hay que pensar la justicia y la educación con un vínculo indestructible. La Justicia es fundamental para dar certeza de los derechos y garantías constitucionales, y la Educación debe ampliar el cumplimiento de la Ley Nacional del área: preescolar, primaria y secundario obligatorios y extensión del nivel superior y universidades. La Justicia es la base de la convivencia. La Educación es el proyecto de la sociedad que queremos”, subrayó.

Pablo Moyano, junto a su abogado Daniel Llermanos. (Adrián Escandar)

Acerca del distrito en el que buscará insertarse, Llermanos apuntó que "no hay posibilidad de transformación democrática permanente de una ciudad con muchas injusticias y desigualdades si no se cuenta con el compromiso y la participación genuina de vecinos y vecinas”. “Las encuestas de internet no buscan sino convalidar las decisiones del poder central, mucho más vinculadas a los negocios inmobiliarios y especulativos que a la solución de problemas”.

En su presentación, Llermanos planteó como propuestas un plan de desarme que aumente las penas por tenencia ilegal de armas; auxiliares de justicia o pasantes de Derecho en las comisarías; y una auditoria de las cámaras instaladas en la ciudad para contrastarlas con el mapa del delito. Y recordó que la causa de espionaje que involucró a la Policía de la Ciudad y que involucró al entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Señaló que ese tipo de episodios "no pueden volver a repetirse”.

