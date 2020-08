El Frente de Todos en el Senado rechazó la decisión de la Justicia que impidió remover a los dos camaristas federales apuntados por el Gobierno

El oficialismo en el Senado rechazó la orden de una jueza para frenar el tratamiento y revisión del traslado de dos jueces de la gestión anterior, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Juntos por el Cambio pidió dar ingreso al Congreso sólo a ocho pliegos y dejar fuera a estos dos. “La comisión de Acuerdos y de Asuntos Constitucionales vamos a decidir si vamos a darle o no tratamiento a los pliegos pero no podemos hacerlo si no existe estado parlamentario de los pliegos que ha enviado el Poder Ejecutivo”, anticipó la senadora Anabel Fernández Sagasti al final del debate y antes de la votación para el pase a comisión.

Los fundamentos sin embargo los planteó el senador Mario Pais, de Chubut, quien acusó a la jueza en lo contencioso administrativo federal María Biotti de “violación del sistema republicano” y de intentar con una cautelar que el Senado “no actúe” en la revisión de los traslados de los jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi cuyas designaciones son cuestionadas por presuntas irregularidades. El Poder Ejecutivo envió a la Cámara alta los pliegos de ambos, junto con los de otros ocho magistrados, para su análisis.

“Al sólo fin de asegurar la eficacia de las decisiones que pudiera adoptar en autos hasta tanto se resuelva sobre la cautelar peticionada, corresponde ordenar al Honorable Senado de la Nación - como medida interina - suspender el tratamiento de los pedidos de Acuerdo de los Dres. Leopoldo Oscar Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi”, sostiene la resolución judicial a la que accedió Infobae firmada por Biotti.

Pablo Bertuzzi

Pais hizo uso de la palabra a través de una cuestión de privilegio, mecanismo por el que los senadores defienden su honor o sus funciones, cuando consideran que se afectan las garantías del cuerpo legislativo o las prerrogativas de los senadores.

Hoy mismo la jueza Biotti envió su resolución al Senado en la que ordena dejar sin efecto el tratamiento de los pliegos de Bruglia y Bertuzzi. El debate se centró en si el trámite se inicia con el ingreso al Senado o con el giro a comisión donde aún no hay fecha agendada para su tratamiento aunque altas fuentes del Congreso indicaron a Infobae que “se cumplirán los pasos establecidos en la Constitución Nacional”. El Gobierno apunta a revisar los traslados de una decena de jueces con el argumento de que durante la gestión de Mauricio Macri no se les prestó el debido acuerdo para esos juzgados sino para otros.

“El trámite es competencia de esta cámara”, subrayó Pais y denunció “la gravedad institucional de este tamaño abuso y arbitrariedad que está ejerciendo esta jueza”. “Impedir que funcione en el ejercicio de sus potestades constitucionales el Senado de la Nación en un procedimiento que le compete exclusivamente como es analizar los acuerdos a los magistrados y funcionarios constituye un alzamiento a la Constitución y una violación de la Constitución y al sistema republicano de gobierno y de la soberanía popular que representan los legisladores”.

“Esta jueza está incurriendo en abuso de poder y acredita el desconocimiento extremo de la Constitución Nacional y de los bastos precedentes que existen emanados de los tribunales y de la Corte”, continuó el senador que es uno de los referentes en materia judicial del Frente de Todos.

El chubutense calificó de “tamaña liviandad” la “orden” al Senado. “Es el propio Senado el que debe verificar el trámite y el procedimiento que se da al mensaje del Poder Ejecutivo”, señaló y aclaró que “después esa jueza y cualquier otro juez de la Nación, en función del control de constitucionalidad podrá verificar si este Senado violó o no violó la Constitución pero impedirle en forma preventiva que ejerza sus facultades es de tamaña gravedad institucional que no admite otra cosa que un repudio y la urgente remisión a estudio de la comisión de Asuntos Constitucionales”.

El senador oficialista indicó también que redactará un proyecto de resolución para rechazar “tamaño abuso, tamaño exceso jurisdiccional que violenta la forma republicana de Gobierno”. Luego leyó el fallo de la Corte sobre la declaración de certeza que Cristina Fernández de Kirchner, como Vicepresidenta y como titular del Senado, solicitó sobre la validez de las sesiones remotas. Citó el fragmento en el que el máximo tribunal señalaba los “límites” y la “prudencia” sobre los trámites parlamentarios para “no transgredir la división de poderes”.

“No debemos acatar una orden ilegítima”, reclamó Pais.

Leopoldo Bruglia

La jueza había rechazado la suspensión del trámite dos días atrás pero cambió de posición porque, indicó, variaron las circunstancias. El Consejo de la Magistratura aprobó las objeciones sobre los traslados de Bruglia y Bertuzzi tras lo cual la magistrada solicitó a ese organismo un informe para contestar la demanda por inconstitucionalidad.

Este miércoles ingresaron al Senado los traslados de ambos jueces, y ocho más (Zunilda Niremberger, Germán Castelli, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata), que envió el Poder Ejecutivo y a los que se les dio ingreso en la sesión que arrancó a las 14 y en medio de una fuerte polémica.

Luis Naidenoff, senador nacional por Formosa y jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, pidió retirar los pliegos 58 y 61, es decir los de los jueces en cuestión. “Si hay un oficio de un juez que hace saber que se suspenda el tratamiento de dos magistrados este tratamiento se dispara con la lectura que da impulso a la publicación en el Boletín Oficial, a la tarea de la Secretaría Parlamentaria, etc. Nosotros vamos a dejar sentada nuestra posición y lo decíamos en el afán de que independientemente de que decisiones jurisdiccionales pueden o no gustarnos tenemos que cumplirlas, nos guste o no. El oficialismo será responsable de incumplir la orden judicial tal como dice el artículo 22″, fundamentó el jefe de la bancada opositora.

Le respondieron José Mayans, presidente del bloque del Frente de Todos quien pidió seguir los lineamientos del senador Pais y Oscar Parrilli, una de las voces de Cristina Fernández en el Senado, quien remarcó que “debe merecer una reivindicación del Senado de sus potestades propias de un fallo de una jueza que no está firme. El tratamiento se va a iniciar una vez que una orden entre. Tratar que no entren es como decirle al sol que no salga, está fuera de lugar que se impida el ingreso de un mensaje del Poder Ejecutivo”.

El Senador Nacional por Formosa José Mayans

Molesta habló Fernández Sagasti con fuertes reproches a Naidenoff. “Parece que hay senadores que hace muuuucho tiempo que están en esta Cámara y han olvidado lo que significa dar ingreso a los pliegos y el tratamiento”, arrancó su discurso como vicepresidenta del bloque del Frente de Todos y presidenta de la comisión de Acuerdos. La mendocina pidió “salvaguardar el principio de publicidad para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan anoticiarse de los pliegos de los jueces y más allá de lo que decida la comisión de Acuerdo y la de Asuntos Constitucionales respecto a seguir o no con el tratamiento”. E indicó que debía darse ingreso a los mensajes 54 a 63, es decir los diez pliegos en conjunto.

La respaldó el rionegrino Alberto Weretilneck. “¿Qué pasaría si mañana la justicia nos dice que no se puede tratar un proyecto de ley? ¿Qué haríamos? ¿No seguiríamos con el tratamiento? ¿No podemos permitir que desde la politización de la Justicia se coarten las facultades, sin ahondar en las cuestiones parlamentarias, creo que es una cuestión de autonomía seguir abordando el tratamiento de estos pliegos”, fundamentó el ex gobernador y senador de Juntos Somos Río Negro.

Tras la votación, la tucumana Silvia Elías de Pérez pidió la palabra. “No somos ni oportunistas ni necios” arrancó en respaldo a Naidenoff y agregó que “no estamos dispuestos a tolerar que el Senado de la Nación incumpla una orden judicial”.