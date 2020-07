Fernández no es la única persona que cuestionó públicamente la estrategia comunicacional del Gobierno. Recientemente, diferentes expertos plantearon que sería adecuado correr al jefe de Estado del centro de la escena para no desgastar su figura. Una de las situaciones que expuso esta deficiencia fue el fallido anuncio de la expropiación de Vicentin. En estos primeros 6 meses de gestión no han surgido roles de funcionarios fuertes que asuman el compromiso de enfrentar públicamente temas sensibles que necesitan una mirada política y esa tarea ha quedado relegada exclusivamente al Presidente.