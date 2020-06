Hasta esta tarde, ni Mario Meoni, ni Alejo Supply ni Juan José Méndez, los ministros del área de Nación, Provincia y Ciudad, respectivamente, tenían ninguna certeza. “El problema no es el transporte, si no cuánta gente sube al transporte. Nadie le quiere poner el cascabel al gato”, razonaban cerca de uno de los tres. No tenían detalles, por caso, de cómo serán las próximas restricciones. Solo potenciales escenarios. Se hablaba de “restringir” y “desalentar” el uso de colectivos, trenes y subtes.