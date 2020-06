La UTA desautorizó el nuevo paro dispuesto por los opositores internos y lo atribuyó a "razones de especulación política y defensa de oscuros intereses”. El secretario de Prensa de la UTA, Mario Calegari, dijo a Infobae que “el paro es para DOTA y no para el transporte en general porque la UTA no ha decretado ninguna medida de fuerza y desconoce” la que impulsa Bustinduy, a quien calificó como “una persona que no es dirigente, no es delegado, no tiene ningún cargo estatutario y no es nada”.