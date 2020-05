Sergio Moro iba a exponer dentro de dos semanas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sobre el combate contra la corrupción. No obstante, su exposición se suspendió. Así, tras el fallido debate, el ex juez brasileño y ex ministro de Justicia del país vecino brindó una entrevista en la que consideró: “Es como en el pasado, cuando se quemaban libros en situaciones arbitrarias”.