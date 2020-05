Consultado por Infobae acerca de cuál es el estado anímico del personal al encontrarse en plena actividad en medio de la pandemia, el responsable sanitario de la planta indica: “No podemos negar que la gente tiene ansiedad y hay muchos temores desde todo punto de vista, no obstante todos tienen ganas de venir a trabajar. Permanentemente me llaman y me consultan ante cada prolongación del aislamiento si pueden venir a trabajar”.