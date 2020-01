Después de cuatro años de mandato, la ex gobernadora tiene el absoluto derecho de tomarse una semana de vacaciones , eso no está en tela de juicio. Además, María Eugenia está siguiendo el tema día a día. Habla conmigo, con Jorge Macri, con Federico Salvai y con el senador Roberto Costa . Estamos todos comunicados. La ex gobernadora nunca dejó de seguir el tema y no ha sido un problema que no estuviera presente en el país . Su liderazgo continúa intacto.