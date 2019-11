La ex mandataria está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que desde el estado le asignó de manera presuntamente irregular 52 obras públicas a las empresas de Báez para la provincia de Santa Cruz. Según la acusación fiscal, eso no podría haber ocurrido sin el aval del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y luego de la ex mandataria.