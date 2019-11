Las denuncias no quedan ahí. Ante la falta de seguridad, ex empleados de Austral Construcciones se han quedado con camionetas y camiones a nombre de la empresa que circulan libremente y son utilizados para sus propio trabajos. Lo particular es que esas personas tiene a su vez constructoras que le prestaban servicios a Austral y hoy trabajan por su cuenta pero con material supuestamente “recuperado a la corrupción”. Que, claro, nunca se recuperó.