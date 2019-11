El NK Ateneo no abrió en el esplendor kirchnerista, sino en 2015, en plena campaña electoral, y resistió los últimos cuatro años como un reducto especial: la puerta está abierta para todos. “Un hijo de esta tierra lo ha demostrado: ‘Avanzar un paso cada día, es la mejor garantía para no retroceder, para no estancarnos, para no ceder’...", dice un banner que al entrar al bar explica un poco su sentido: “NK Ateneo es un espacio de difusión y debate sobre política, un lugar de reunión para la difusión de la cultura, la historia y la realidad local, provincial, nacional e internacional, un homenaje a ese militante riogalleguense que nos devolvió la política como herramienta transformadora de los pueblos en medio del descreimiento social de principios de nuevo milenio”.