Uno de cada 10 argentinos hoy no puede encontrar trabajo. Más de un tercio están empobrecidos. En un país no generalmente conocido por la disciplina fiscal, el presidente reformista Mauricio Macri tenía buenas intenciones de arreglar las finanzas del país, pero careció del apoyo político para hacerlo. Finalmente se vio obligado a buscar un importante paquete de ayuda de USD $57 mil millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), pero fue mal administrado, agravando la situación económica ya grave del país. Solo el 40% de los argentinos votó para reelegirlo. Alberto Fernández –su oponente izquierdista, que recibió el 48% de los votos– lo reemplazará el 10 de diciembre. Lo acompañará la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), ahora vicepresidenta.