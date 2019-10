El gobernador Sergio Casas no podía volver a candidatearse por haber sido vicegobernador en el período anterior. Convocó entonces a una consulta popular para modificar la Constitución provincial y competir. La oposición (UCR y PRO) reaccionó solicitando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se suspendiera la consulta. La Corte respondió que, al no haberse realizado aún, no había caso que evaluar. La consulta se llevó a cabo el 27 de enero. Contó con la participación del 44 por ciento del padrón y el 25,5 % se pronunció a favor de la modificación. Allí fue cuando la oposición realizó una segunda presentación, argumentando que no se cumplía con el requisito de porcentaje para aceptar la reforma. Allí la Corte se pronunció a favor de los demandantes. Casas se anticipó y a fines de marzo bajó su candidatura, a la vez que el Tribunal Electoral provincial suspendió el llamado a elecciones para el 12 mayo argumentando que no se encontraban actualizados los padrones.