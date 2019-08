Landau, a su turno, advirtió que por esa falla no fue posible la fiscalización adecuada del proceso informático. "Mi prevención era una posible tergiversación en los resultados provisorios la noche de los comicios. Si bien no pasó finalmente, nos quedamos sin sistema, algo que denunciaron todos los fiscales partidarios. Solo hubo una hora de consulta documentada por parte de los fiscales de la carga de los telegramas, de 19.30 a 20.30". Y en ese sentido, se preguntó: "¿De qué me sirve la velocidad si no puedo fiscalizar en tiempo real los datos que difunde el gobierno?"