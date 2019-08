En una serie de mensajes publicados en Twitter, el postulante presidencial del peronismo dijo que "las medidas anunciadas por el Gobierno actúan sobre los efectos y no sobre las causas de la crisis económica que han generado". Además, sostuvo que "con estas medidas solo desfinancian a las provincias" y evaluó que "son, además, una muestra más de desaprensión hacia el interior del país".